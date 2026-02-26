Реклама
Глава ЕЦБ указала на страдания европейского рынка от изменчивой политики США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Европейским экспортерам по-прежнему сложно находить покупателей за рубежом, в том числе из-за нестабильной политики США. Об этом 26 февраля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), приводя слова президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

«Торговая обстановка остается сложной из-за повышения пошлин, укрепления евро и постоянно нестабильной глобальной политической обстановки», — сказала она во время выступления в Европарламенте.

Глава ЕЦБ допустила пересмотр оптимистичных прогнозов о перспективах роста европейского экспорта в США в 2026 году, которые ранее опирались на возможность снижения неопределенности в торговой политике.

В статье отмечается, что, несмотря на введение в апреле прошлого года пошлин на европейские товары, общегодовой уровень европейского экспорта в США не упал, а даже вырос с €536 млрд до €554 млрд. Однако такие показатели были обеспечены резким ростом спроса в первые месяцы 2025 года, когда американские компании готовились к введению пошлин американским президентом Дональдом Трампом.

В последующие месяцы, как подчеркивается, уровень потока европейских товаров стал падать, и тенденция сохранится, если политика Вашингтона не изменится.

Преодолеть тарифы: бизнес США потребовал вернуть деньги за трамповские пошлины
Будут ли американские власти возмещать собранные средства и ждать ли введения новых сборов

Верховный суд США 21 февраля принял решение против импортных пошлин Трампа. Тогда же американский лидер ввел в действие новые глобальные пошлины на импорт в размере 10%, а потом повысил их до 15%.

WSJ 23 февраля узнала, что офис главы Белого дома находится в поиске новых способов для введения тарифов. Они могут коснуться крупномасштабных аккумуляторов, чугунных и железных фитингов, пластиковых труб, промышленной химии, а также оборудования для электросетей и телекоммуникаций.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

