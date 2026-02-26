Лавров назвал «коалицию желающих» попыткой выдать желаемое за действительное
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 февраля заявил, что так называемая коалиция желающих стремится представить себя в качестве реального механизма влияния, однако на деле, по его оценке, речь идет о попытке выдать желаемое за действительное.
«Они же коалиция желающих, правильно? Есть такое у нас, ну и в английском тоже, выражение «выдавать желаемое за действительное». Вот они напоминают людей, которые называются «желающие выдавать себя за действительных», — сказал он журналистам.
Говоря о позиции Европы по вопросу возможного размещения войск контингентов на территории Украины, Лавров отметил, что в регионе сохраняются различные подходы. По его словам, «есть нормальные люди, которые заботятся о своих народах», однако присутствуют и те, кто продолжает действовать в рамках «идеологизированных схем».
Страны «коалиции желающих» 25 февраля подтвердили намерение направить войска на Украину. Отмечалось, что государства «коалиции» приветствовали продолжающиеся усилия американской стороны по мирным переговорам.
В Британии 21 февраля выступили за размещение войск «коалиции желающих» в Киеве. Сообщалось, что речь идет не о полномасштабной интервенции.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ