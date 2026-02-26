Лавров сообщил об отсутствии у Москвы сроков по урегулированию украинского кризиса
У Москвы отсутствуют сроки по украинскому урегулированию, однако есть задачи, которые решаются. Об этом 26 февраля заявил в беседе с журналистами министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Вы что-нибудь слышали от нас по срокам? <…> У нас не сроки, у нас задачи», — отметил он.
Лавров подчеркнул, что эти задачи Россия уже решает.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 21 февраля пообещал хорошие новости в контексте украинского урегулирования в ближайшие недели. По его словам, на протяжении трех недель могут пройти переговоры, открывающие возможность для трехсторонней встречи лидеров России, США и Украины.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя 24 февраля сообщил об ответственном подходе Москвы к трехсторонним переговорам. По его словам, любые договоренности должны быть комплексными и учитывать озабоченности РФ по поводу первопричин украинского кризиса.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ