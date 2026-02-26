В минобороны Эстонии заявили об отсутствии обсуждения размещения ядерного оружия
В министерстве обороны Эстонии не обсуждался вопрос размещения ядерного оружия другого государства НАТО на территории страны. Об этом 26 февраля заявил министр обороны республики Ханно Певкур.
«Если вы спрашиваете, обсуждало ли правительство вопрос о размещении в Эстонии ядерного оружия, какой страны и на каких условиях, то ответ отрицательный», — передает слова министра портал национального гостелерадио ERR.
Певкур отметил, что вопросы ядерного сдерживания решаются на уровне группы ядерного планирования НАТО, в которой принимают участие все страны — члены альянса. Он добавил, что Таллин опирается на сотрудничество с союзниками в вопросах собственной безопасности.
В Кремле 22 февраля отреагировали на заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна о готовности принять ядерное оружие НАТО. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если в Эстонии появится ядерное оружие, нацеленное на Россию, то РФ нацелит свое ядерное оружие на прибалтийское государство. Песков подчеркнул, что Москва всегда будет действовать, исходя из задач защиты национальной безопасности, в том числе в сфере ядерного сдерживания.
