Госдума приняла проект о запрете на экстрадицию служащих в ВС РФ иностранцев
Госдума во II и III чтениях приняла законопроект, запрещающий выдачу иностранных граждан, служащих в Российской армии, другим государствам. Об этом 26 февраля сообщается на сайте нижней палаты.
Поправки в ст. 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ устанавливают, что участие в боевых действиях в составе ВС РФ или иных воинских формированиях является официальным основанием для отказа в экстрадиции.
«В отношении таких граждан, проходящих или проходивших военную службу по контракту в российской армии, предлагается запретить принимать решения об их депортации, реадмиссии, нежелательности пребывания в РФ», — отметили в Госдуме.
Отмечается, что законопроект направлен на усиление правовой защиты служащих в армии иностранцев.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о сдаче биометрических данных 9,5 млн иностранцев. Он добавил, что правительство при поддержке Госдумы ужесточило требования к экзаменам по русскому языку, ввело тестирование для детей мигрантов перед приемом в школы, а также поддержало проекты по медицинскому освидетельствованию иностранцев.
