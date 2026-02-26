Экс-главе хабаровского управления Минобороны предъявили обвинения
Бывшему начальнику финансового обеспечения Минобороны России по Хабаровскому краю Татьяне Мисайловой предъявили обвинение в превышении полномочий и в получении взяток. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.
«Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника федерального казенного учреждения «Управление финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Хабаровскому краю» Татьяны Мисайловой. Она обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки в крупном размере», — говорится в сообщении СК в канале мессенджера MAX.
Согласно данным следствия, Мисайлова в период с 2012 по 2024 год создала фонд для получения сотрудниками повышенных выплат за счет неполного комплекта штата. Установлено, что 19 из них в дальнейшем передавали ей эти выплаты в размере от 400 тыс. до 1,3 млн рублей. При этом в сумме ей было передано более 14 млн рублей.
Кроме того, в 2022 году Мисайлова получила взятку в крупном размере за помощь в трудоустройстве лица в организацию, которую она возглавляла, и дальнейшем повышении его до руководящей должности.
По ходатайству военного следователя суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.
Бывший начальник научно-исследовательского центра ФГБУ «27 центральный научно-исследовательский институт» Минобороны РФ Игорь Рутько 24 февраля был приговорен к 11 годам лишения свободы за взятку. В 2022–2024 годах он получил взятки в сумме 30 млн рублей от сотрудников института за их включение в научную группу для получения выплат.
