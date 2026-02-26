Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

SC предупредил о жестком ответе для Франции и Британии в рамках ядерной доктрины РФ

SC: ядерная доктрина России позволяет жестко ответить Франции и Британии
0
EN
Фото: РИА Новости/Стрингер
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ядерная доктрина России предусматривает жесткий ответ на возможные планы Великобритании и Франции по размещению ядерного оружия на Украине. Об этом 25 февраля сообщил портал Strategic Culture (SC).

«Возможность появления оружия массового поражения на Украине считается для России «красной линией». Это позволит Москве совершить любые шаги, которые она сочтет нужными, чтобы предотвратить такой маневр», — говорится в публикации.

По информации издания, обновленная ядерная доктрина России дает право на ответные действия не только в случае прямого удара со стороны ядерных держав, но и в случае их совместных действий с посредниками.

Ударная установка: Путин предупредил Киев о последствиях ядерного шантажа
На заседании коллегии ФСБ президент поручил усилить защиту россиян и рассказал об угрозах подрывов в Черном море

В Госдуме 26 февраля сообщили об обращении к Лондону и Парижу с просьбой расследовать раскрытые Службой внешней разведки РФ планы по передаче Украине ЯО. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда же рассказал, что подобные угрозы со стороны лидеров Европы действительно имели место.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что «не брезгующие никакими средствами» противники РФ понимают, чем может закончиться попытка использовать ядерное оружие. По его словам, что западные государства таким образом пытаются сорвать мирный переговорный процесс.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026