SC предупредил о жестком ответе для Франции и Британии в рамках ядерной доктрины РФ
Ядерная доктрина России предусматривает жесткий ответ на возможные планы Великобритании и Франции по размещению ядерного оружия на Украине. Об этом 25 февраля сообщил портал Strategic Culture (SC).
«Возможность появления оружия массового поражения на Украине считается для России «красной линией». Это позволит Москве совершить любые шаги, которые она сочтет нужными, чтобы предотвратить такой маневр», — говорится в публикации.
По информации издания, обновленная ядерная доктрина России дает право на ответные действия не только в случае прямого удара со стороны ядерных держав, но и в случае их совместных действий с посредниками.
В Госдуме 26 февраля сообщили об обращении к Лондону и Парижу с просьбой расследовать раскрытые Службой внешней разведки РФ планы по передаче Украине ЯО. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда же рассказал, что подобные угрозы со стороны лидеров Европы действительно имели место.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что «не брезгующие никакими средствами» противники РФ понимают, чем может закончиться попытка использовать ядерное оружие. По его словам, что западные государства таким образом пытаются сорвать мирный переговорный процесс.
