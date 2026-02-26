Реклама
Карта спецоперации на Украине 26 февраля

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также карту военных действий на 26 февраля 2026 года можно в материале «Известий».

Сегодня ночью, в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Луговка, Сенное и Покровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Старая Покровка, Циркуны, Веселое и Терновая. «Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада материальных средств», — указано в сводке Министерства обороны РФ.

Бойцы Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады спецназначения в районах населенных пунктов Резниковка, Никифоровка, Константиновка, Дружковка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 125 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, двух егерских, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Сергеевка, Доброполье Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Новоподгородное, Гавриловка, Подгавриловка и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово и Щербаки Запорожской области. Уничтожены свыше 35 украинских военнослужащих, 10 автомобилей и склад материальных средств.

Российская армия с помощью авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ракет и артиллерии нанесла поражение местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах. В свою очередь, средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы и 136 беспилотников самолетного типа.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации ВСУ потеряли 670 самолетов, 283 вертолета, 117 435 БПЛА, 651 зенитный ракетный комплекс, 27 890 танков и других боевых бронированных машин, 1674 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33 490 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 322 единицы автомобильной спецтехники.

