Посол РФ в Норвегии предупредил о российском ответе на угрозы НАТО в Арктике

Члены НАТО всё настырнее лезут в Арктику, Россия следит за активностью Североатлантического альянса и готова совершить адекватный ответ на угрозы. Об этом в интервью «Известиям» 26 февраля сообщил посол РФ в Осло Николай Корчунов.

«Под откровенно надуманным предлогом «российской угрозы» как грибы после дождя множатся новые командно-штабные структуры и базы блока в странах Северной Европы <… >. Характерно, что в Арктику всё настырнее лезут внерегиональные члены НАТО», — заявил Корчунов.

При этом Корчунов уточнил, что уровень активности НАТО в Балтийско-арктическом регионе повысился на такой уровень, что для ее координации альянсом за последние полгода запущены военные инициативы, такие как «Балтийский часовой», «Восточный часовой», а также «Арктический часовой».

«Абсолютно, мы [Россия] миролюбивая страна. Но, тем не менее, это подогревается», — подчеркнул посол.

Дипломат указал, что на Западе не видят, что «нагнетание ажиотажа и конфронтационной деятельности НАТО в отношении стратегических потенциалов РФ расшатывает не только безопасность в Арктике, но и глобальную стабильность». Корчунов выразил мнение, что страны альянса превращают северные регионы в плацдарм НАТО для совершения операций против российской стороны.

«Россия никому не угрожает, не заинтересована в конфронтации ни с Норвегией, ни с какой-либо другой страной НАТО, но не оставит без адекватного ответа создаваемые для нас угрозы», — указал он.

Накануне директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников заявил, что Запад превращает Арктику в новую арену конфронтации и военно-политического противостояния. Он отметил, что НАТО активно занимается милитаризацией Заполярья.

