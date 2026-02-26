В Совкомбанке рассказали об успехах при внедрении ИИ
В 2025 году Совкомбанк масштабировал использование больших языковых моделей, превратив их в полноценный рабочий инструмент для десятков тысяч сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения.
Более 80% сотрудников ключевых подразделений, включая клиентский сервис и ИТ, используют ИИ-ассистентов ежедневно. В ИТ-подразделениях, где инструменты адаптированы под профильные задачи, показатель регулярного применения достиг 95%, отметили в банке.
«Мы уже видим впечатляющие результаты внедрения больших языковых моделей, но понимаем, что это только начало. Первые автономные агенты показывают невероятный рост продуктивности и качества работы. Переход к повсеместному использованию ИИ в организации — это большое культурное изменение. Успех возможен благодаря сильной технологической команде, вовлечению менеджмента и общей дисциплине. Это наш рецепт успеха», — отметил заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.
Как рассказали в Совкомбанке, появление доступных для локального развертывания мощных моделей позволило создать собственную безопасную и контролируемую ИИ-инфраструктуру. Первый этап был завершен за два месяца. За это время была создана вычислительная база для работы LLM, разработан веб-интерфейс с функционалом, аналогичным облачным сервисам, с гарантией безопасности данных, а также запущена многоуровневая программа обучения из пяти уровней. За год обучение прошли 95% сотрудников целевой группы — более 34 тыс. человек.
Следующим шагом стала интеграция языковых моделей с внутренними системами и базами знаний банка. Это позволило формировать ответы, релевантные банковским продуктам и процессам.
На базе ИИ-платформы в 2025 году реализовано более 4 тыс. инициатив — от оптимизации рутинных процессов до разработки новых клиентских сервисов, подчеркнули в банке. В настоящее время Совкомбанк реализует более 30 проектов по созданию автономных агентов в различных бизнес-направлениях.
