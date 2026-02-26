WSJ сообщила о невиданном со времен Великой депрессии оттоке людей из США
Количество американцев, покинувших США в 2025 году, впервые со времен Великой депрессии превысило количество приехавших мигрантов. Об этом 25 февраля написала газета The Wall Street Journal.
По данным газеты, в прошлом году Соединенные Штаты покинуло на 150 тыс. человек больше, чем приехало. При этом эксперты полагают, что этот показатель будет дальше расти в 2026 году.
В публикации говорится, что администрация американского президента Дональда Трампа объясняет такой отток людей борьбой с нелегальной миграцией.
Телеканал CNBC 11 февраля сообщил, что самые богатые семьи мира стали менять государства проживания в беспрецедентных объемах, при этом многие из них выбирают в качестве следующего места жительства Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Отмечается, что среди направлений для переезда миллионеры часто выбирали некоторые страны Европы, такие как Италия, Швейцария, Португалия и Греция. Также богатые семьи часто переезжали в Сингапур и Саудовскую Аравию.
