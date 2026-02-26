Эксперт назвал главную проблему авторынка России
Одна из ключевых проблем российского авторынка — отсутствие на нем доступных иномарок, заявил 26 февраля генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков в рамках конференции ForAuto-2026.
По его словам, за последние десять лет их доля на рынке снизилась с 33 до 2%.
«Речь идет о таких моделях, как Renault Logan, Hyundai Solaris, Kia Rio, VW Polo, Skoda Rapid. Они занимали существенную долю рынка и обеспечивали общий рост», — заявил он.
По мнению Сергея Целикова, автозаводам необходимо как можно быстрее ввести в свои модельные линейки доступные модели. Это даже при текущем уровне платежеспособного спроса может дать рынку дополнительно 150–200 тыс. новых автомобилей ежегодно, отметил Сергей Целиков.
Накануне стало известно, что Минпромторг РФ внес в правительство полный перечень локализованных автомобилей, для работы в такси. По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, список внесен в правительство и в ближайшее время может быть рассмотрен и утвержден. Он уточнил, что бренд Haval, автомобили которого производятся в России, также попал в этот список.
