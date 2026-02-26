Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

Директора ЧОПа посадили под домашний арест после нападения школьника в Прикамье

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Директора частного охранного предприятия (ЧОП) обвинили в оказании небезопасных услуг после нападения школьника седьмого класса на сверстника с ножом в школе города Александровска. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

«Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (п. «в». ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным СК, директор нанял в штат сотрудника, который надлежащим образом не исполнял свои обязанности. Также во время работы на территории учебного заведения он не использовал металлоискатель, вследствие чего школьник смог пронести холодное оружие.

Отмечается, что фигуранта поместили под домашний арест. Кроме того, в офисе ЧОПа проводятся обыски по факту инцидента.

Плохая перемена: школьник напал с ножом на сверстника в Пермском крае
Пострадавший находится в стабильном состоянии

Нападение семиклассника на сверстника произошло 19 февраля. Школьник был ранен в шею и живот. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. Также прокуратура организовала проверку. Минпросвещения России тогда же отметило, что в школах Пермского края были усилены меры безопасности после нападения подростка.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026