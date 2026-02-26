Директора ЧОПа посадили под домашний арест после нападения школьника в Прикамье
Директора частного охранного предприятия (ЧОП) обвинили в оказании небезопасных услуг после нападения школьника седьмого класса на сверстника с ножом в школе города Александровска. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.
«Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (п. «в». ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным СК, директор нанял в штат сотрудника, который надлежащим образом не исполнял свои обязанности. Также во время работы на территории учебного заведения он не использовал металлоискатель, вследствие чего школьник смог пронести холодное оружие.
Отмечается, что фигуранта поместили под домашний арест. Кроме того, в офисе ЧОПа проводятся обыски по факту инцидента.
Нападение семиклассника на сверстника произошло 19 февраля. Школьник был ранен в шею и живот. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. Также прокуратура организовала проверку. Минпросвещения России тогда же отметило, что в школах Пермского края были усилены меры безопасности после нападения подростка.
