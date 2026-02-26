Реклама
В Кургане возбуждено дело о попытке контрабанды двигателей для вооружений

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
В Курганской области против жителя Московской области возбудили уголовное дело после того, как тот попытался провезти в Казахстан двигатели, которые могут использоваться для создания военной техники. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности.

«Руководитель коммерческой организации Москвы через посредника приобрел на территории Курганской области девять дизельных двигателей с целью их последующей отправки в Республику Казахстан. <…> В международном автомобильном пункте пропуска «Петухово» двигатели внутреннего сгорания без разрешительных документов были изъяты», — передает сообщение пресс-службы ТАСС.

По факту контрабанды запчастей, которые могут использоваться для создания военной техники (п. «а» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ), Тюменская таможня возбудила уголовное дело в отношении мужчины, так как он не оформил лицензию на вывоз двигателей, а также недостоверно их задекларировал. Ему грозит мера пресечения в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

