Фасады восьми домов с ризалитами отреставрировали в Москве

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
За минувшее десятилетие специалисты, входящие в состав комплекса городского хозяйства Москвы, провели капитальный ремонт исторического декора восьми домов с полукруглыми ризалитами — редкими элементами в жилой столичной застройке. Об этом 26 февраля сообщается на портале мэра города Сергея Собянина mos.ru.

Названный нечасто встречающийся архитектурный прием используется для выхода за границы привычной плоскости стены. Его, отличающегося дугообразностью, применяют для придания виду объекта динамики и объема. Создаваемые за счет него формы значительно расширяют внутреннее пространство, наполняя его панорамным светом.

Работы были произведены, например, в возведенном в 1901 году доме по адресу: Карманицкий переулок, дом 3а, строение 1. Здание, соответствующее стилистике эклектики, сочетая в себе элементы неоклассицизма и модерна, визуально разделено на несколько частей.

В 2022 году его фасад и кровля были реконструированы, а инженерные системы заменены. Мероприятия производились в несколько этапов, согласно индивидуальному проекту. В их рамках были также приведены в порядок цоколь, входные трубы и обрешетка на крыше.

Еще один дом, того же года постройки, располагается по адресу: Селезневская улица, дом 13, строение 1. Он, украшенный наличниками и пилястрами, также был отремонтирован. Внешние стены расчистили и промыли, чтобы затем восстановить выветренные швы и разрушенные сегменты кирпичной кладки. Места намокания обработали биоцидным и антисептическим составами. Там же была произведена замена систем холодного водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и центрального отопления.

В прошлом году был восстановлен третий объект — четырехэтажный дом под номером 18, находящийся на улице Воронцово Поле. Задействованные в работах эксперты расчистили, промыли и обработали антигрибковыми составами фасады, а также активно использовали отечественные материалы и технологии.

Двойная защита: как усовершенствовать реестр памятников культуры
Региональные органы охраны объектов культурного наследия требуют расширения полномочий

На портале Собянина 5 февраля сообщалось, что за прошедшее десятилетие в столице были обновлены свыше 30 домов, которые располагались на юго-западе города. Все постройки были, как отмечалось, возведены в архитектурном стиле неоклассицизм.

