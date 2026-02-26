В возрасте 93 лет умер руководитель попытки госпереворота 1981 года в Испании
Экс-подполковник испанской гражданской гвардии, руководитель попытки госпереворота в Испании в 1981 году Антонио Техеро скончался в возрасте 93 лет. Об этом 25 февраля сообщило агентство EFE со ссылкой на заявление сына Техеро.
«Антонио Техеро, бывший подполковник гражданской гвардии Испании, который руководил попыткой госпереворота 23 февраля 1981 года, умер в среду, 25 февраля, в возрасте 93 лет в Альзире, Валенсия», — говорится в публикации.
По информации агентства, сведения о смерти экс-подполковника пришлись на тот же день, что и публикация рассекреченных документов о попытке госпереворота 1981 года.
23 февраля 1981 года подполковник Антонио Техеро стал одним из руководителей попытки государственного переворота в Испании, известной как 23-F. Он руководил бойцами, которые захватили парламентское здание Дворца конгресса Испании. Здание удерживалось 18 часов, а позже переворот был подавлен.
После этого Техеро предстал перед судом. Его приговорили к 30 годам тюремного заключения. Он вышел из тюрьмы, отбыв половину срока, и занялся живописью.
