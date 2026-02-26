Аналитик заявил о невозможности Зеленского пережить окончание конфликта
Урегулирование украинского конфликта станет концом для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 24 февраля заявил американский аналитик Андрей Мартьянов.
«Продолжение конфликта для них, для Зеленского, его шайки и ряда других людей, в том числе с Запада, стало продолжением их жизни. Как только это прекратится, для них всё кончено. Их самих не станет», — сказал аналитик в интервью ведущему Даниэлю Дэвису, опубликованном на его YouTube-канале.
Кроме того, Мартьянов добавил, что пока Зеленский находится у власти, он «фактически истребляет мужское население страны».
Мартьянов в этот же день сообщил, что события, произошедшие во Львове, показали, что после того, как завершится конфликт, Украина перестанет существовать как государство. Он обратил внимание на взрывы и теракты во Львове, а также добавил, что украинцы на западе начали бороться с теми, кто призывает их в армию.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ