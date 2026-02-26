Реклама
На Сахалине грузовой поезд сошел с рельсов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
На Сахалине произошел сход подвижного состава грузового поезда. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Утром 26 февраля в районе 94-го км перегона Холмск – Чехов сошел с рельсов один из трех локомотивов грузового поезда № 3515 без опрокидывания», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что к локомотиву было прицеплено 30 вагонов. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев добавил, что для проведения восстановительных работ на место направлена аварийная бригада РЖД из Южно-Сахалинска в составе 10 человек и две единицы техники. На период ликвидации последствий были отменены пригородные поезда № 6101/6102 по маршруту Чехов – Холмск – Чехов.

Для пассажиров организовали дополнительный автобусный рейс из Чехова в Холмск. Транспорт отправился в 7:45 и перевез 11 человек. По информации ведомства, движение поездов на участке Холмск – Чехов планируется восстановить 26 февраля в течение дня по расписанию.

Источник «Известий» 24 января сообщил, что в Хабаровском крае в районе станции Корфовская с рельсов сошло 20 полувагонов с углем, 14 из них перевернулись. Размер ущерба от происшествия составил более 1 млн рублей.

