Эксперт напомнила о возможности безработных предпенсионеров уйти на пенсию досрочно
Безработные граждане предпенсионного возраста могут оформить страховую пенсию по старости досрочно. Об этом 26 февраля сообщила эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
«[Досрочно выйти на пенсию по старости могут] безработные предпенсионеры — женщины 54 лет и старше и мужчины 59 лет и старше — если они встали на учет в службу занятости и не смогли найти работу», — сказала Подольская в беседе с «РИА Новости».
Эксперт уточнила, что право на более ранний выход на пенсию также предусмотрено для работников вредных производств: женщины могут оформить выплаты с 45 лет, мужчины — с 50 лет.
Кроме того, досрочное назначение пенсии возможно при наличии длительного страхового стажа — не менее 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин. По словам специалиста, воспользоваться такой возможностью могут и представители отдельных профессий, включая педагогов, артистов и медицинских работников, при условии 25-летнего стажа — спустя пять лет после его выработки.
Отдельные правила действуют для многодетных матерей. Возраст выхода на пенсию зависит от числа детей и может варьироваться от 50 до 57 лет, уточнила собеседница агентства.
«Особые сроки выхода на пенсию предусмотрены также для опекунов людей с инвалидностью, жителей Крайнего Севера и оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков», — добавила Подольская.
Депутат Госдумы (ГД) от партии ЛДПР Каплан Панеш накануне сообщил, что право на одновременное получение двух пенсий в 2026 году сохраняется для шести категорий граждан. Парламентарий уточнил, что в перечень также входят федеральные государственные гражданские служащие, граждане, получившие инвалидность вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны, а также награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».
