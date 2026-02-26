Аналитики выяснили предпочтения россиян в способе планирования путешествий

Несмотря на растущую популярность самостоятельных путешествий, для планирования отдыха за рубежом туристы чаще прибегают к помощи профессионалов. Так, у турагентов доля зарубежных направлений в структуре бронирований составляла 29%, что в 1,7 раза выше, чем у туристов, которые сами планировали поездки. При этом доля заграничных бронирований у самостоятельных путешественников выросла за год на три п.п., до 17%. К такому выводу пришли аналитики сервиса онлайн-бронирования «Островок» и сервиса для профессионалов туриндустрии Островок В2В, изучив географию и структуру бронирований россиян за 2025 год.

Чаще всего россияне сами организовывали заграничные поездки в страны СНГ и ближнего зарубежья (59%). Обращались к турагентам для планирования путешествия в это направление почти в два раза реже (32%), однако его доля в агентском сегменте выросла на семь п.п. год к году.

«Страны СНГ и ближнего зарубежья часто выбирают самостоятельные туристы: это понятные и близкие нам направления, где практически нет языкового барьера. Путешествия туда легко спланировать своими силами. Но когда хочется получить готовое решение и не тратить время на подбор отеля, трансфера и экскурсий, путешественники обращаются к турагентам. Кроме того, через агентства нередко оформляют поездки для старших членов семьи — в таких случаях особенно важно, чтобы маршрут был продуман заранее, были организованы трансфер и сопровождение на месте», — пояснила «Известиям» управляющий директор группы компаний «Островок» Дарья Кочеткова.

По ее словам, к агентам чаще обращались для планирования поездок в далекие страны. Например, на Азию пришлось 30% зарубежных бронирований профессионалов, что вдвое выше, чем у самостоятельных путешественников (14%). Среди стран этого региона у клиентов агентств лидировали Китай, популярный для экскурсионных поездок, а у самостоятельных туристов — Таиланд, востребованный для пляжного отдыха. Высоким спросом в обоих сегментах также пользовались Япония, Вьетнам, Южная Корея и Индонезия.

Доля стран Ближнего Востока, по данным аналитиков, в структуре бронирований турагентов была значительно выше (23%), чем у самостоятельных туристов (17%). Основной спрос в регионе в обоих сегментах сформировали Турция, ОАЭ и Египет, при этом через агентов заметно чаще бронировали поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Оман.

Турция и Египет, которые раньше ассоциировались с организованными турами, укрепили позиции и в сегменте самостоятельных путешествий. Так, по числу бронирований Турция заняла в 2025 году второе место, а Египет вошел в топ-20 востребованных направлений у туристов, бронирующих поездки своими силами. В путешествиях по Турции последние чаще всего выбирали Стамбул для изучения местных достопримечательностей, а клиенты турагентов отдавали предпочтение пляжным курортам — Анталье, Аланье, Кемеру и Кашу. В поездках в Египет у обоих сегментов туристов лидировали Шарм-эль-Шейх, Хургада и Каир.

Из-за визовых ограничений и сложной логистики путешествовать в Европу стало труднее, чем раньше, поэтому российские туристы чаще обращались за помощью в планировании поездок к профессионалам. На это направление пришлось 14% зарубежных бронирований, совершенных через агентов, у самостоятельных путешественников — 9%. У обоих сегментов туристов лидерами спроса, как и в 2024 году, остались Италия, Франция, Испания и Венгрия. Эти страны традиционно входят в число «точек первого въезда» в Европу: туда проще оформить визу, а транспортное сообщение развито лучше всего.

С точки зрения затрат на путешествия между теми, кто планировал отдых самостоятельно, и теми, кто обращался к турагентам, также были различия. Клиенты турагентов выбирали более дорогое размещение: доля пятизвездочных отелей у них была почти в два раза выше, чем у самостоятельных туристов (16% против 9%), а доля четырехзвездочных — 27% против 18%. В то же время те, кто планировал поездки самостоятельно, чаще выбирали более бюджетное размещение.

Так, например, доля апартаментов в бронированиях через «Островок» составила 18%, что почти в пять раз выше, чем у турагентов (4%).

Как следствие, стоимость забронированного размещения у агентств была выше, чем у самостоятельных туристов. Например, в Турции ночь в отеле клиенту турагента обходилась в среднем в 12,4 тыс. рублей, тогда как самостоятельному туристу — в 8,9 тыс. рублей. Размещение в Китае на одну ночь турагенты бронировали в среднем за 12,3 тыс. рублей, а путешественники, планировавшие поездки самостоятельно, тратили около 9,7 тыс. рублей.

Директор офиса продаж туристической компании Ирина Мануильская 25 февраля рассказала о самых частых ошибках туристов при самостоятельном планировании путешествий. По ее словам, распространенные ошибки связаны с въездными формальностями: путешественники неправильно оформляют визы, не учитывают требования к сроку действия паспорта или узнают о необходимости регистрации и анкет уже в аэропорту.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ