Банки нарастили закупки оборудования для внедрения СОРМ
Российские банки в 2025–2026 годах существенно увеличили закупки специализированного оборудования, необходимого для выполнения требований силовых ведомств и включения в так называемые белые списки Минцифры. Это позволяет банковским приложениям продолжать работу даже при ограничениях мобильного интернета. В такие перечни уже вошли приложения Альфа-Банк, ВТБ и ПСБ, сообщили «Известиям» в Минцифры России.
Кредитные организации обязаны выполнять требования по обеспечению информационной безопасности, в том числе по подключению к системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и внедрению сервисов хранения и передачи данных. Во втором полугодии 2025-го спрос банков на решения для защищенной передачи информации вырос примерно на 30%, и этот тренд сохраняется в 2026-м, следует из оценок участников рынка.
В Минцифры пояснили, что приложения ряда крупных банков уже доступны пользователям в периоды ограничений мобильного интернета благодаря включению в белые списки. Единого перечня не существует — опубликовано несколько отдельных, которые обновляются раздельно.
Для включения в такие списки банки должны выполнить требования ФСБ России, включая установку СОРМ, которая обеспечивает доступ уполномоченных органов к данным о передаче информации, прежде всего к перепискам.
В Минцифры также отметили, что расширение белых списков формируется по согласованию с ведомствами, отвечающими за безопасность. Обязательным условием остается размещение всех вычислительных и серверных мощностей банков на территории России.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Всё ПО закону: банки нарастили закупки оборудования для включения в белые списки