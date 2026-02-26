Всё ПО закону: банки нарастили закупки оборудования для включения в белые списки

Банки массово нарастили закупку специального оборудования для включения в так называемые белые списки Минцифры, чтобы их приложения смогли работать при ограничении мобильного интернета. Туда уже вошли «Альфа», ВТБ и ПСБ, сообщили «Известиям» в Минцифры. Кредитные организации обязаны выполнять ряд требований ФСБ, в том числе по подключению к системе оперативно-разыскных мероприятий и внедрению сервисов хранения переписок. Во втором полугодии 2025-го спрос банков на услуги и продукты для безопасной передачи данных вырос на 30%, тренд сохраняется в 2026-м. Что это значит для клиентов — в материале «Известий».

Банки уже работают без интернета

Приложения нескольких крупных российских банков уже включены в белые списки, они будут доступны для граждан в периоды отключений мобильного интернета, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минцифры. Речь идет об Альфа-банке, ВТБ и ПСБ. «Известия» обратились за комментариями к этим игрокам, а также спросили других участников рынка об их планах.

Белые списки в РФ — это перечни интернет-ресурсов и сервисов, доступ к которым сохраняется даже при ограничениях связи по соображениям безопасности. На сайте Минцифры нет общего и обновляемого полного белого списка сервисов и ресурсов, а есть первый, второй, третий, четвертый и пятый перечни, которые опубликованы раздельно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Для подключения к ним ФСБ требует выполнить ряд требований, в том числе установить систему оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) — она обеспечивает доступ силовых органов к данным о передаче информации. В первую очередь к перепискам. «Известия» направили запрос в ФСБ.

Дополнение белых списков формируется в том числе по согласованию с ведомствами, отвечающими за безопасность, при этом обязательным условием остается размещение всех вычислительных ресурсов внутри страны, пояснили в Минцифры.

Что требуется для включения в белые списки

Банки заметно нарастили спрос на услуги и продукты для построения инфраструктуры безопасной передачи данных. Он активно увеличивался на протяжении 2025 года — в среднем на 15% за квартал, а в январе 2026-го оказался на 35–40% выше, чем годом ранее, сообщили в компании «Кросс технолоджис». Эту тенденцию «Известиям» подтвердили также представители компаний «Информзащита» и «РуБэкап».

— Мы видим значительный рост доли банков в запросах на такое оборудование, примерно с 5% в 2024 году до 20% в 2025-м, — пояснили в «Кросс технолоджис».

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Речь идет не только о самих СОРМ-комплексах, но и о сопутствующей инфраструктуре — системах хранения данных, шифрования каналов и интеграции с действующими IT-системами банков, пояснил директор по противодействию мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко.

Повышенный интерес со стороны финансовых организаций к закупке решений для выполнения требований ФСБ действительно есть, однако оценить темпы внедрения сложно, так как процесс остается дорогим и технологически непростым, отметил гендиректор «РуБэкап» Андрей Кузнецов. Тем не менее к 2027 году полное внедрение СОРМ для банков обязательно, подчеркнул он.

Когда банки внедрят систему хранения переписок

— Банки не очень хотят внедрять СОРМ, потому что для некоторых из них это дорого, сложно и не очень нужно с точки зрения ведения бизнеса, — сообщил «Известиям» источник на рынке безопасных коммуникаций.

В телекоммуникациях СОРМ активно внедряют, зачастую через аутсорсинговые сервисные модели, когда услуги предоставляет сторонняя компания, отметил источник. Для банков процесс сложнее и дороже: оборудование в этом случае должно ставиться внутри их инфраструктуры, требуются обучение персонала, ресурсы и поддержка. Поэтому многие игроки рынка просили власти не торопить их с СОРМ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Формальной ответственности за невыполнение требований пока нет, и если банк может затягивать процесс, он этим пользуется, отметил независимый специалист по криптовалютным расследованиям Григорий Осипов. Дополнительным фактором остается репутация: кредитные организации могут не хотеть открыто ассоциироваться с силовым блоком и публично заявлять о передаче данных о переписках пользователей. Ведь в их мобильных приложениях клиенты могут обмениваться сообщениями.

В будущем банки могут столкнуться с ответственностью за невыполнение этих требований. Закон предусматривает санкции для Организаторов распространения информации (ОРИ), к которым относятся и кредитные организации, отмечает директор департамента корпоративных продаж «Телеком биржи» Дина Фомичева. Среди возможных мер — штрафы до 10 млн рублей или оборотные санкции.

Что для россиян значит сотрудничество банков с ФСБ

Опасения банков по поводу оттока клиентов связаны скорее с доверием и репутацией, чем с реальным уходом пользователей из-за одной технической меры, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Тема слежки и хранения переписок легко превращается в простой вывод о том, что банк якобы «читает чаты», хотя на практике для клиентов это никак не ощущается.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Куда более серьезной проблемой остаются временные ограничения интернета, которые лишают людей доступа к банковским сервисам, добавил эксперт. С мая 2025-го они стали довольно регулярными в некоторых регионах — по оценкам проекта мониторинга «На связи», за прошлый год было зафиксировано около 12 тыс. таких эпизодов. В этих условиях белые списки Минцифры становятся для россиян способом сохранить доступ к критически важным операциям.

— Если клиент не может оплатить связь, перевести деньги или связаться с поддержкой, он уйдет именно из-за недоступности сервиса, а не из-за мнимых угроз конфиденциальности. Для крупных банков попадание в белый список — это защита клиентской базы, — заключил Владимир Чернов.

С точки зрения объема предоставляемой информации ничего не поменяется — банки и раньше «не ссорились с ФСБ» и предоставляли информацию по ее запросам, хотя это так открыто не афишировалось, подчеркнул Григорий Осипов. По сути, у людей исчезнет иллюзия полной приватности, которой на самом деле не было и раньше.

Фото: ТАСС/Олег Яковлев

Риск оттока клиентов при массовом внедрении СОРМ минимален, если система станет обязательной для всех банков, отметил источник «Известий» на рынке безопасных коммуникаций.

Главный риск связан не с доступом ведомств к данным, а с появлением единых точек их концентрации, заключил юрист для IT эксперт по защите персональных данных Георгий Трельский. Такие хранилища неизбежно станут приоритетной целью для кибератак, поэтому банки будут вынуждены обеспечивать для них беспрецедентный уровень защиты, чтобы избежать утечек.