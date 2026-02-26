Реклама
Аналитики назвали регионы с самыми выгодными ценами на авто с пробегом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
Больше всего привлекательных для выкупа машин можно найти в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае, Татарстане и Тюменской области. Об этом «Известиям» 26 февраля сообщили аналитики «Авто.ру Бизнес».

В исследование вошли автомобили не старше семи лет, с пробегом не более 150 тыс. км, имевшие не больше трех владельцев и не более одного ДТП. По итогам, доля таких машин в целом по стране с июля прошлого года года выросла на 0,7 п. п и составила 18,8%. Однако этот показатель заметно варьируется в зависимости от региона.

Лидерами по количеству интересных для выкупа автомобилей на вторичном рынке стали Москва и область — почти 23% от всех объявлений о продаже авто с пробегом в регионе соответствуют указанным параметрам.

Второе место занимает Санкт-Петербург и Ленинградская область — более 20% от всех объявлений региона. Далее следуют Краснодарский край (19,8%), Татарстан (19,4%) и Тюменская область (19,3%).

Реже всего автомобили, соответствующие указанным критериям, встречаются в Тульской (более 15% от общего числа объявлений о продаже подержанных машин в регионе), Волгоградской (почти 15%) и Калужской (14,8%) областях, а также в Красноярском крае (13,6%) и Республике Коми (12,5%).

Пока, «семерка»: рынок подержанных авто готовится к закону о локализации такси
Вазовская «классика» потеряла лидерство среди машин с пробегом

18 февраля коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский рассказал, что в первой половине года рост цен на вторичном автомобильном рынке не превысит 8%. В основном, это повышение коснется моделей в ценовом сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

