27 февраля — День сил специальных операций РФ: история и традиции праздника

Ежегодно 27 февраля отмечается День сил специальных операций России – профессиональный праздник военных специалистов, которые выполняют задачи особой сложности там, где требуется предельная подготовка, скрытность, точность и готовность действовать в условиях повышенного риска. В 2026 году дата приходится на пятницу. О ее истории, традициях, примерах поздравлений читайте в материале «Известий».

День сил специальных операций РФ — 2026: история профессии

Силы специальных операций Вооруженных сил Российской Федерации (ССО ВС РФ) — одно из самых молодых, но при этом стратегически значимых формирований современной Российской армии. Его создание стало ответом на изменение характера вооруженных конфликтов XXI века, где ключевую роль играют мобильность, точность, управляемость и минимизация сопутствующих потерь.

Профессиональный праздник был установлен в 2015 году Указом президента России Владимира Путина. Дата была выбрана не случайно — в ночь на 27 февраля 2014 года подразделения ССО РФ провели операцию в Крыму, в ходе которой блокировали части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в местах их дислокации и взяли под контроль стратегически важные объекты полуострова.

Этот эпизод стал первым публично известным примером масштабного применения ССО в реальных условиях и продемонстрировал их готовность действовать быстро и результативно.

Формирование подразделения началось гораздо раньше — еще в 2009 году в рамках масштабной реформы Вооруженных сил РФ (ВС РФ), вскоре после выступления Путина на 43-й Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года, где была обозначена необходимость отказа от однополярной модели мира и перехода к многополярной архитектуре международной безопасности.

На базе воинской части № 92154 в Московской области было создано Управление специальных операций, подчиненное непосредственно начальнику Генерального штаба ВС РФ. Этот шаг означал появление принципиально новой модели применения военной силы — через компактные профессиональные контингенты, решающие конкретные боевые задачи без задействования крупномасштабных группировок.

В марте 2013 года о создании российских Сил специальных операций было объявлено официально. К этому моменту структура прошла этап организационного становления и фактически оформилась как самостоятельный элемент системы военного управления.

Подразделения ССО также обеспечивали безопасность Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году, принимали участие в антитеррористических операциях в Сирии и других регионах.

Сегодня ССО — это специально обученная мобильная армейская группировка, оснащенная современной техникой и экипировкой. В структуру входят разведывательные, диверсионные и антитеррористические сухопутные, воздушные и морские подразделения.

В отличие от существующих малочисленных спецподразделений, таких как «Альфа» или «Вымпел», которые относятся к иным силовым структурам, Силы специальных операций являются полноценным армейским формированием в составе ВС РФ.

Личный состав комплектуется исключительно из военнослужащих по контракту. Отбор — многоступенчатый, подготовка — непрерывная. Бойцы проходят комплексное обучение, от владения современными системами вооружения до действий в нестандартных и быстро меняющихся условиях. Подразделения находятся в состоянии постоянной боевой готовности.

Основное предназначение ССО — выполнение задач, требующих особой подготовки, нестандартного мышления и применения в условиях, когда использование обычных воинских соединений невозможно либо нецелесообразно.

Традиции празднования Дня сил специальных операций

27 февраля в подразделениях Сил специальных операций проходит без излишней публичности — специфика службы не предполагает внешнего размаха. В воинских частях организуют торжественные построения, на которых подводятся итоги службы, зачитываются приказы, объявляются благодарности, вручаются государственные награды и ведомственные знаки отличия военнослужащим, проявившим мужество, профессионализм и результативность при выполнении задач.

Также в этот день проходят памятные мероприятия, церемонии возложения цветов и венков к мемориалам и захоронениям погибших военнослужащих.

В ряде регионов проводятся показательные выступления, военнослужащие демонстрируют элементы рукопашной подготовки, тактические действия малых групп, работу с современным вооружением и экипировкой. Такие мероприятия способствуют популяризации военной службы среди молодежи.

Кого и как поздравляют 27 февраля — лучшие пожелания

27 февраля, в День сил специальных операций РФ, поздравления принимают действующие военнослужащие, ветераны, участники военных операций, а также офицеры и специалисты обеспечения, инструкторы. «Известия» подготовили несколько примеров, как это можно сделать:

Подарки со смыслом ко Дню сил специальных операций РФ:

часы или браслет с личной гравировкой, например с датой свадьбы;

качественная дорожная сумка или рюкзак, практичный подарок с личным акцентом;

видеопоздравление в профессиональном монтаже от семьи для тех, кто часто находится вдали от дома;

письмо в конверте с подписью «Открыть, когда будет трудно» от детей с парой фраз поддержки, написанных от руки;

персональный тактический ежедневник, качественный, со строгим дизайном и личной гравировкой;

сертификат на профессиональный массаж, загородный отдых с заботой о здоровье.

Лучшие пожелания к празднику:

«Поздравляем вас с Днем Сил специальных операций. Вы работаете там, где особенно важны хладнокровие и точность. Пусть решения всегда будут выверенными, задачи — выполнимыми, а возвращение — неизменным итогом любой миссии!»

«С профессиональным праздником! Спасибо за дисциплину, выдержку и умение принимать решения тогда, когда другие сомневаются. Пусть судьба будет к вам благосклонна, а главной наградой станет спокойствие близких. С Днем Сил специальных операций!»

«Поздравляем с Днем Сил специальных операций России! Ваша служба — это ответственность, которую не видно со стороны. Желаем, чтобы внутреннее равновесие оставалось вашей главной опорой, а риск — был тщательно просчитан. Пусть уважение к вашему труду будет постоянным, а жизнь — долгой и мирной!»

«С Днем ССО! Вы умеете действовать точно и отвечать за результат. Пусть профессионализм всегда опережает обстоятельства, команда остается надежной, а дом — тем местом, где всегда ждут!»

«Поздравляем вас с Днем сил специальных операций РФ! Пусть здоровье будет крепким, путь — ровным, в жизни будет больше простых, мирных дней без тревоги, а рядом всегда будут люди, которым можно доверять без оговорок».

