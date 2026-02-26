Офтальмологи объяснили методы снижения нагрузки на глаза при работе перед экраном

Длительная работа за компьютером или использование смартфона могут вызывать дискомфорт в глазах. Ученые рассказали о том, как снизить нагрузку на глаза при работе с цифровыми устройствами. Об этом 22 февраля сообщил журнал Popular Science.

По данным Американской академии офтальмологии, при взгляде на экран люди моргают реже. Норма составляет около 15 раз в минуту, но при использовании гаджетов частота может сокращаться вдвое. Этот вывод подтверждается обзором исследований 2022 года под руководством Кирандеп Каур офтальмологической больницы и института последипломного образования имени Аравинда в Индии.

Авторы проанализировали почти 30 исследований, посвященных так называемому цифровому зрительному напряжению. Помимо снижения частоты моргания среди факторов риска названы контраст текста и фона, блики на экране, неправильное расстояние и угол просмотра, плохое освещение и неудобная поза.

В результате длительное экранное время может вызывать сухость глаз, зуд, ощущение инородного тела, слезотечение, затуманивание зрения и головную боль. При этом исследователи подчеркивают, что пока недостаточно данных о том, приводит ли это к необратимым повреждениям, однако сам дискомфорт реален.

Исследования подтверждают эффективность так называемого правила «20–20–20». Его рекомендует и Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Правило состоит в том, чтобы каждые 20 минут переводить взгляд на объект на расстоянии около 20 футов (около 6 м) на 20 секунд. Это, по словам специалистов, помогает расслабить фокус и частично восстановить частоту моргания.

Авторы обзора также советуют ограничивать экранное время до четырех часов в день, использовать дополнительное освещение в помещении, а при длительной работе отдавать предпочтение очкам вместо контактных линз. Тем, кому сложно помнить о перерывах, рекомендуется использовать специальные программы-напоминания.

Журнал Science Daily 19 февраля сообщил о влиянии освещения на рост близорукости. По данным исследователей, в большей степени на развитие миопии влияет не использование цифровых устройств, а уменьшение количества света, которое достигает сетчатки глаза при длительной фокусировки на близко расположенных объектах.

