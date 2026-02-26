Реклама
Ученые допустили связь солнечных бурь с землетрясениями

Science Daily: солнечные бури могут влиять на разломы земной коры
Фото: Global Look Press/KC Alfred
Солнечные бури могут не только вызывать полярные сияния, но и потенциально оказывать влияние на тектонические разломы. К такому выводу пришли ученые Киотского университета, разработавшие теоретическую модель, описывающую возможную связь между возмущениями в ионосфере и процессами в земной коре. Об этом сообщил журнал Science Daily.

Целью исследования установлено предложение физического механизма, объясняющего, как изменения заряда в ионосфере, вызванные интенсивной солнечной активностью (например, вспышками), могут взаимодействовать с уже ослабленными участками коры и влиять на развитие трещин.

Согласно модели, в зонах разломов могут присутствовать трещины, заполненные водой при экстремально высоких температуре и давлении. Такие участки могут вести себя как электрические конденсаторы, связывая поверхность Земли и нижние слои ионосферы в единую электростатическую систему.

Во время усиления солнечной активности плотность электронов в ионосфере возрастает, формируя отрицательно заряженный слой. Через так называемую емкостную связь этот заряд может создавать сильные электрические поля внутри микрополостей в породе. По расчетам ученых, при крупных солнечных вспышках рост общего электронного содержания может приводить к возникновению электростатического давления в несколько мегапаскалей — сопоставимого с приливными или гравитационными напряжениями, влияющими на устойчивость разломов.

«Ион» и она: место будущего землетрясения предскажут с помощью анализа атмосферы
Как новое ПО поможет ученым понять механизмы развития разрушительных сейсмических событий

Ранее перед крупными землетрясениями фиксировались аномалии в ионосфере: повышение электронной плотности, снижение ее высоты и замедление распространения ионосферных возмущений. Обычно такие изменения считались следствием накапливающихся напряжений в земной коре. Новая модель предполагает двустороннюю связь: процессы в недрах могут влиять на ионосферу, а ионосферные возмущения — оказывать обратное воздействие на кору.

Авторы приводят в пример крупные землетрясения в Японии, включая событие на полуострове Ното в 2024 году, произошедшее вскоре после периода высокой солнечной активности. Они подчеркивают, что это не доказывает причинно-следственную связь, но соответствует гипотезе о возможном дополнительном факторе при уже нестабильных разломах.

Исследователи считают, что учет состояния ионосферы наряду с геофизическими данными может расширить понимание механизмов запуска землетрясений. В дальнейшем планируется объединить данные спутниковой томографии ионосферы с информацией о космической погоде для оценки возможного влияния электростатических эффектов на земную кору.

Science Daily 18 февраля сообщил о продолжающемся сжатии Луны. Уточнялось, что спутник Земли продолжает сокращаться по мере охлаждения ее внутренней части. По словам исследователей, это приводит к накоплению напряжения в коре и формированию тектонических структур.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

