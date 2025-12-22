Реклама
Lada Iskra впервые попала в топ-10 российского рынка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Модель Lada Iskra впервые попала в список бестселлеров российского авторынка. Она заняла восьмое место в топ-10 по объему продаж с результатом 777 проданных за неделю машин. Об этом 22 декабря сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Так, по итогам 51-й недели (с 15 по 21 декабря 2025 года) первенствует Lada Granta, которая разошлись тиражом в 2785 экземпляров. Второе место занял кроссовер Tenet T7 (1286 ед.), который выпускается в России на экс-заводе Volkswagen в Калужской области. На третью строчку опустился кроссовер Haval Jolion (1246 ед.), производство которого ведется в Тульской области.

Следом в списке идут Haval M6 (1200 ед.) и Tenet T4 (1125 ед.), Lada Vesta (1105 ед.) и Niva Travel (1042 ед.). Десятку замыкают Belgee X50 и Lada Niva Legend (761 и 676 шт.), расположившиеся ниже Iskra. Примечательно, что из всего топ-10 единственной импортной является Belgee X50 белорусского производства.

Всего за прошлую неделю в РФ было реализовано 28,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3,2% больше по сравнению с 50-й неделей, но на 1,2% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Искра на Неве: в Санкт-Петербурге началось производство отечественной новинки
Сделанные на бывшем заводе Nissan «Лады» поступили в продажу

Продажи Lada Iskra производства тольяттинского завода стартовали 20 июля. Седан Iskra стоит от 1,25 млн рублей в базовой комплектации с механической трансмиссией. Самую дорогую модификацию модели — приподнятый универсал SW Cross в максимальной комплектации с вариатором — оценили в 1,8 млн рублей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

