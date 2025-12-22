Госавтоинспекция Москвы отметила снижение числа ДТП с каршерингом
За 11 месяцев текущего года количество ДТП с участием водителей каршеринга снизилось в Москве на 7,3%, а пострадавших в них — на 3,7%. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в своем Telegram-канале 22 декабря.
Всего за этот период в столице зарегистрировано 342 ДТП с участием автомобилей краткосрочной аренды, в них 10 человек погибли и 411 получили ранения различной степени тяжести.
В ведомстве напомнили, что в машинах каршеринга, как и в других автомобилях, необходимо пристегиваться (даже на заднем сиденье). Водителей призвали не превышать скорость в погоне за экономией времени аренды и не пренебрегать ПДД.
«Собираясь сесть за руль автомобиля сервиса каршеринга, позаботьтесь о наличии аккаунта. Попытки приобрести поддельный заканчиваются уголовной ответственностью за угон транспортного средства», — указали в ГАИ.
Ранее в этот день сообщалось, что эксперты составили рейтинг компаний каршеринга по негативным отзывам. Всего за календарный год в российских социальных медиа пользователи оставили 638 тыс. сообщений с упоминанием услуг каршеринга.
