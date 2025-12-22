Реклама
Продажи первичного жилья в российских мегаполисах превысили показатели 2024 года

Исследование: в топ по продажам жилья вошли Нижний Новгород, Омск и Пермь
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В период с января по ноябрь 2025 года российские девелоперы реализовали почти 500 тыс. квартир в строящихся домах, это на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (522 тыс. шт.). Об этом «Известиям» 22 декабря сообщили аналитики «Движение.ру», изучив данные Единой информационной системы жилищного строительства.

В нескольких российских городах-миллионниках продажи жилья в 2025 году превысили результаты прошлого года: это Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-Дону, Пермь, Казань и Москва.

Существенно сократили продажи год к году Челябинск, Краснодар и Красноярск.

Чтобы реализовать в 2025 году такое же количество жилых помещений, как и годом ранее (570,7 тыс. лотов), российским девелоперам необходимо продать в декабре 71 тыс. квартир. Этот результат достижим при условии сохранения динамики продаж, которая начала разгоняться в октябре (60,9 тыс. лотов) и ноябре (65,1 тыс. лотов) 2025 года. Пиковые продажи в конце года обусловлены обсуждаемыми, а также уже принятыми изменениями условий льготной семейной ипотеки.

«Пока остается интригой, сохранится ли общероссийский уровень продаж в целом по 2025 году на уровне 2024 года, но можно предполагать, что на уровне 2024 года и выше будет реализация жилья как минимум в трети крупных городов России», — отметил руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин.

Аналитики компании «Метриум» 13 декабря сообщили «Известиям», что за 2025 год в Москве на 23% снизилось число квартир и апартаментов в продаже в новостройках. Согласно их исследованию, общее число квартир и апартаментов в продаже с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года снизилось с 52 тыс. до 40 тыс. (–23%). А вот средняя площадь квартир в новостройках старой Москвы достигла 63,9 кв. м. Этот показатель на 10% превышает данные декабря 2024 года, когда он составлял 58,3 кв. м.

