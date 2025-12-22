В МВД предупредили об обмане с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов

Реклама
Мошенники начали активно использовать схему обмана под видом удаленной подработки, связанной с продажей подарочных сертификатов. Об этом 22 декабря сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

«Мошенники размещают объявления о простой удаленной работе в группах и каналах в мессенджерах. После отклика человека переводят в отдельную переписку или беседу и предлагают заработок на продаже подарочных сертификатов через онлайн-площадки», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, исполнителю отводится роль посредника: он принимает оплату от покупателя, оставляет себе небольшой процент, а остальную сумму перечисляет третьим лицам.

При этом покупателю передается недействительный либо нерабочий сертификат. После появления претензий организаторы схемы обещают уладить ситуацию и компенсировать ущерб, однако затем прекращают общение. В результате вся ответственность ложится на исполнителя, который либо возвращает деньги за свой счет, либо рискует быть привлеченным как соучастник противоправных действий.

В МВД отметили, что после завершения сделки мошенники удаляют переписки, меняют названия и оформление каналов, оставляя человека с финансовыми потерями и возможными конфликтами с покупателями.

В ведомстве призвали с осторожностью относиться к предложениям удаленной работы без официального оформления, а также рекомендовали приобретать подарочные сертификаты только в официальных торговых точках.

