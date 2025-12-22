Психолог назвала главные причины нерешительности

В условиях неопределенности и избыточного выбора людям всё труднее принимать решения — они откладывают его, перекладывая ответственность на окружающих или технологии. О причинах такой нерешительности и способах справиться с «параличом выбора» рассказала «Известиям» 22 декабря психолог Марина Грач.

«Увеличение количества доступных вариантов может заставить нас зависнуть еще больше. Этот феномен в психологии называется «параличом решения». Классический эксперимент профессоров Айенгар и Леппер показал: когда людям предлагали шесть видов джема, 30% делали покупку. Когда видов стало 24 — покупали лишь 3%», — пояснила специалист.

По словам психолога, сомнения не свидетельствуют о слабости характера. Уверенные в себе люди тоже испытывают неуверенность, однако продолжают действовать, несмотря на нее. Уверенность возникает уже после принятого решения, тогда как ожидание внутренней готовности лишь усиливает ощущение беспомощности.

Одной из ключевых внутренних причин прокрастинации Грач назвала конфликт между «ребенком», «родителем» и «взрослым» — концептами транзактного анализа. В условиях повышенной тревожности внутренняя детская часть боится ошибки и осуждения, строгий «родитель» требует идеального результата, а рациональный «взрослый» оказывается зажат между страхом и давлением. Часто этот конфликт подпитывается перфекционизмом и семейными сценариями, связанными с запретом на ошибку и риск.

Для преодоления «паралича решения» психолог рекомендует в первую очередь проанализировать страх и определить, чей внутренний голос мешает действовать. Также важно разделять зоны ответственности, фокусируясь только на том, что зависит от самого человека, и пересматривать критерии «правильного» решения, снижая требования к идеальному результату.

Еще одним эффективным подходом Грач назвала метод «маленьких шагов», при котором крупные цели разбиваются на серию небольших экспериментов. Это позволяет снизить напряжение и воспринимать процесс не как экзамен, а как исследование.

«Стоит напомнить себе, что сомневаются абсолютно все. Просто те, кто кажется нам особенно смелыми, двигаются через страх и сомнения. Всё то время, что вы будете продолжать расти, вам будет страшно. Единственный способ перестать бояться принимать решения — это регулярно принимать их через тревогу и сомнение. И главный способ почувствовать себя автором своей жизни — не цепляться за страх и опасения, а сделать, несмотря на них», — заключила специалист.

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос 3 декабря рассказала, как вернуть контроль над вниманием и перестать жить в режиме уведомлений. Она объяснила, что главный принцип цифровой гигиены — это контроль своих уведомлений на устройствах.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ