Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае ввели в эксплуатацию первый в мире нефтяной супертанкер на метаноле
Мир
На Украине уволили советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко
Армия
В Минобороны РФ рассказали об устройстве «Веревка» для уничтожения дронов ВСУ
Общество
В МВД раскрыли заставляющую россиян звонить мошенникам схему со «взломом «Госуслуг»
Общество
Психолог назвала главные причины нерешительности
Мир
Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
Мир
Песков указал на развитие партнерских отношений между Россией и Азербайджаном
Общество
Роспотребнадзор запросил данные по факту обнаружения метанола в стеклоомывателе
Общество
Начальника УМВД Магнитогорска задержали по подозрению в разглашении гостайны
Наука и техника
Истребитель Су-57 впервые взлетел с двигателем пятого поколения
Общество
В МВД предупредили об обмане с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов
Общество
Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве на этой неделе
Мир
В Камбодже более 500 тыс. человек покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом
Авто
Автобренд JAC анонсировал две новинки для России
Политика
Дмитриев встретится с Путиным после возвращения в Москву из Майами
Общество
Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Спорт
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»

Психолог назвала главные причины нерешительности

Психолог Грач: страх ошибки мешает человеку принимать решения
0
EN
Фото: Getty Images/Jelena Stanojkovic
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В условиях неопределенности и избыточного выбора людям всё труднее принимать решения — они откладывают его, перекладывая ответственность на окружающих или технологии. О причинах такой нерешительности и способах справиться с «параличом выбора» рассказала «Известиям» 22 декабря психолог Марина Грач.

«Увеличение количества доступных вариантов может заставить нас зависнуть еще больше. Этот феномен в психологии называется «параличом решения». Классический эксперимент профессоров Айенгар и Леппер показал: когда людям предлагали шесть видов джема, 30% делали покупку. Когда видов стало 24 — покупали лишь 3%», — пояснила специалист.

По словам психолога, сомнения не свидетельствуют о слабости характера. Уверенные в себе люди тоже испытывают неуверенность, однако продолжают действовать, несмотря на нее. Уверенность возникает уже после принятого решения, тогда как ожидание внутренней готовности лишь усиливает ощущение беспомощности.

Модная психология: как одежда влияет на настроение
Больше половины россиян покупают одежду, поддавшись эмоциональному порыву

Одной из ключевых внутренних причин прокрастинации Грач назвала конфликт между «ребенком», «родителем» и «взрослым» — концептами транзактного анализа. В условиях повышенной тревожности внутренняя детская часть боится ошибки и осуждения, строгий «родитель» требует идеального результата, а рациональный «взрослый» оказывается зажат между страхом и давлением. Часто этот конфликт подпитывается перфекционизмом и семейными сценариями, связанными с запретом на ошибку и риск.

Для преодоления «паралича решения» психолог рекомендует в первую очередь проанализировать страх и определить, чей внутренний голос мешает действовать. Также важно разделять зоны ответственности, фокусируясь только на том, что зависит от самого человека, и пересматривать критерии «правильного» решения, снижая требования к идеальному результату.

Еще одним эффективным подходом Грач назвала метод «маленьких шагов», при котором крупные цели разбиваются на серию небольших экспериментов. Это позволяет снизить напряжение и воспринимать процесс не как экзамен, а как исследование.

«Стоит напомнить себе, что сомневаются абсолютно все. Просто те, кто кажется нам особенно смелыми, двигаются через страх и сомнения. Всё то время, что вы будете продолжать расти, вам будет страшно. Единственный способ перестать бояться принимать решения — это регулярно принимать их через тревогу и сомнение. И главный способ почувствовать себя автором своей жизни — не цепляться за страх и опасения, а сделать, несмотря на них», — заключила специалист.

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос 3 декабря рассказала, как вернуть контроль над вниманием и перестать жить в режиме уведомлений. Она объяснила, что главный принцип цифровой гигиены — это контроль своих уведомлений на устройствах.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025