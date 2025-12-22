В Турции указали на панику ЕС из-за сильной позиции РФ на переговорах по Украине
Европейские страны испытывают отчаяние из-за усиления переговорных позиций России в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом 22 декабря заявила газета DikGazete.
«Русские, видя в своих руках преимущества на переговорах, больше не беспокоятся о затягивании конфликта. Москва знает, что она сильная сторона за переговорным столом. Мы также слышим, что Кремль не намерен отступать от своих условий. Именно поэтому Запад паникует», — говорится в материале.
По оценке издания, стратегическое ослабление в результате затягивания конфликта грозит не только Киеву, но и европейским странам. Продолжение противостояния, как полагают авторы, может привести к неизбежному стратегическому поражению Запада перед Россией.
Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич 21 декабря отметил, что Европа ставит неприемлемые условия урегулирования конфликта на Украине.
Ранее в тот день помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что положения, которые вносят украинцы и европейцы в мирный план, «ничего хорошего не добавляют». Помощник президента добавил, что идея о проведении трехсторонней встречи между Россией, США и Украиной неизвестна и не обсуждается.
