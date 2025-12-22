Жительницу Норильска арестовали из-за смерти ее пятимесячного сына
Жительница Норильска ушла из квартиры на четверо суток, оставив без присмотра четырех малолетних детей, из-за чего пятимесячный мальчик умер от голода, еще двоих детей госпитализировали. Об этом 22 декабря сообщили на сайте главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии.
«В период с 14 по 17 декабря 2025 года обвиняемая ушла из квартиры к знакомому, оставив четверых детей без должного присмотра и еды», — говорится в публикации.
По данным следствия, женщина проживала вместе с тремя дочерьми в возрасте 15 лет, двух лет и одного года, а также с пятимесячным сыном. Мальчик скончался 17 декабря от истощения вследствие длительного голодания. Во время осмотра квартиры следователи зафиксировали отсутствие продуктов питания в холодильнике.
Две младшие девочки были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Старшая дочь помещена в социальный приют для детей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по пунктам «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
