В МВД раскрыли заставляющую россиян звонить мошенникам схему со «взломом «Госуслуг»

С начала текущего года мошенники активно применяли для обмана россиян схему с якобы взломом их аккаунтов на «Госуслугах» — они присылали жертвам сообщение с поддельным номером «технической поддержки» и просьбой позвонить по нему. Об этом 22 декабря сообщили ТАСС в пресс-службе МВД РФ.

Так, в ноябре в полицию поступило обращение от гражданки, с которой в мессенджере Telegram связался мужчина, представившийся бухгалтером жилищно-строительного кооператива (ЖСК). Он попросил ее перейти по ссылке, после чего ей было прислано уведомление о взломе страницы на «Госуслугах».

В сообщении был указан абонентский номер для связи, по которому ответил специалист «технической поддержки». С ним потерпевшая вступила в беседу, после чего ей позвонили уже якобы сотрудники Роскомнадзора и ФСБ, сообщившие ей о пресечении несанкционированной попытки списания денег со счета. Затем они убедили женщину перевести средства в размере 1,3 млн рублей на подконтрольные им банковские карты.

В МВД РФ днем ранее перечислили пять способов выявить телефонного мошенника. Так, согласно документам ведомства, злоумышленников часто выдает тот факт, что они сами инициируют звонки. Кроме того, они, как правило, начинают говорить о деньгах, просят собеседника предоставить личную информацию, оказывают на него давление и используют эмоциональность — начинают запугивать свою жертву уголовными преследованиями или выдвигать ей выгодные предложения.

