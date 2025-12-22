Занимающая 20% рынка куриных яиц в ЦФО фабрика «Волжанин» приостановила поставки

Располагающаяся в Ярославской области птицефабрика «Волжанин», которая занимает 20% на рынке куриных мяса и яиц в Центральном федеральном округе (ЦФО) РФ, прекратила поставки своей продукции — причиной этому могла стать вспышка высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП). Об этом 21 декабря сообщил «Коммерсант» со ссылкой на соответствующие документы и источники.

«ОАО «Волжанин» 18 декабря уведомило контрагентов о прекращении отгрузок продукции», — говорится в материале.

Уточняется, что на площадке предприятия был выявлен ВПГП, для устранения которого потребуется до полугода. За этот срок, как подчеркивается, на птицефабрике должны будут провести карантинные мероприятия и восстановить поголовье, за которым в настоящее время постановила следить ветеринарная служба Ярославской области. В случае падежа более 0,5% пернатых из одного птичника предприятие, на котором было предписано ужесточить контроль за дезинфекцией, обязано сообщить об этом властям региона.

В настоящее время существующий с 1993 года «Волжанин» решает вопрос о возможности частичного продолжения своей работы. На данный момент в условиях падения маржинальности бизнеса прогнозируется рост затрат предприятия.

В тюменском региональном информационном центре 10 ноября сообщили о вспышке инфекционного заболевания птиц, которая была зафиксирована на одном местном птицеводческом предприятии. Уточнялось, что для недопущения распространения заболевания было принято решение об убое птиц. Все необходимые мероприятия проводились в соответствии с ветеринарными правилами — в отдалении от жилых построек. Сам процесс при этом, как подчеркнули в тексте, преимущественно производился в ночное время суток.

