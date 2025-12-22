Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае ввели в эксплуатацию первый в мире нефтяной супертанкер на метаноле
Мир
На Украине уволили советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко
Армия
В Минобороны РФ рассказали об устройстве «Веревка» для уничтожения дронов ВСУ
Общество
В МВД раскрыли заставляющую россиян звонить мошенникам схему со «взломом «Госуслуг»
Общество
Психолог назвала главные причины нерешительности
Мир
Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
Мир
Песков указал на развитие партнерских отношений между Россией и Азербайджаном
Общество
Роспотребнадзор запросил данные по факту обнаружения метанола в стеклоомывателе
Общество
Начальника УМВД Магнитогорска задержали по подозрению в разглашении гостайны
Наука и техника
Истребитель Су-57 впервые взлетел с двигателем пятого поколения
Общество
В МВД предупредили об обмане с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов
Общество
Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве на этой неделе
Мир
В Камбодже более 500 тыс. человек покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом
Авто
Автобренд JAC анонсировал две новинки для России
Политика
Дмитриев встретится с Путиным после возвращения в Москву из Майами
Общество
Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Спорт
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»

Занимающая 20% рынка куриных яиц в ЦФО фабрика «Волжанин» приостановила поставки

«Коммерсант»: птицефабрика «Волжанин» приостановила поставки куриных яиц
0
EN
Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Располагающаяся в Ярославской области птицефабрика «Волжанин», которая занимает 20% на рынке куриных мяса и яиц в Центральном федеральном округе (ЦФО) РФ, прекратила поставки своей продукции — причиной этому могла стать вспышка высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП). Об этом 21 декабря сообщил «Коммерсант» со ссылкой на соответствующие документы и источники.

«ОАО «Волжанин» 18 декабря уведомило контрагентов о прекращении отгрузок продукции», — говорится в материале.

Уточняется, что на площадке предприятия был выявлен ВПГП, для устранения которого потребуется до полугода. За этот срок, как подчеркивается, на птицефабрике должны будут провести карантинные мероприятия и восстановить поголовье, за которым в настоящее время постановила следить ветеринарная служба Ярославской области. В случае падежа более 0,5% пернатых из одного птичника предприятие, на котором было предписано ужесточить контроль за дезинфекцией, обязано сообщить об этом властям региона.

В настоящее время существующий с 1993 года «Волжанин» решает вопрос о возможности частичного продолжения своей работы. На данный момент в условиях падения маржинальности бизнеса прогнозируется рост затрат предприятия.

Жаль птицу: в России планируют ужесточить условия разведения кур и гусей
Минсельхоз подготовил новые ветеринарные правила — кого они коснутся и во сколько обойдется их исполнение

В тюменском региональном информационном центре 10 ноября сообщили о вспышке инфекционного заболевания птиц, которая была зафиксирована на одном местном птицеводческом предприятии. Уточнялось, что для недопущения распространения заболевания было принято решение об убое птиц. Все необходимые мероприятия проводились в соответствии с ветеринарными правилами — в отдалении от жилых построек. Сам процесс при этом, как подчеркнули в тексте, преимущественно производился в ночное время суток.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025