В посольстве РФ в Таиланде прокомментировали работу над запуском карты «Мир»
Вопросы использования в Таиланде карты «Мир», а также взаимных расчетов в национальных валютах остаются в повестке Москвы и Бангкока, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Таиланде.
«Вопросы возможности использования в Таиланде карт «Мир», а также взаимных расчетов в национальных валютах остаются в повестке дня двусторонних контактов. Актуальность этой темы понимают как в Москве, так и в Бангкоке, что, в частности, продемонстрировал состоявшийся 26–28 ноября в Пхукете первый российско-таиландский инвестиционный форум. Впрочем конкретные детали должны обсуждаться, в первую очередь, специалистами центральных банков и руководствами банковских учреждений двух стран», — подчеркнули в диппредставительстве.
Таиланд по-прежнему входит в число наиболее популярных направлений для российских туристов. За 11 месяцев страну уже посетили 1,63 млн соотечественников.
