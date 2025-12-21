Нефтяные кампании

Задержание Соединенными Штатами у берегов Венесуэлы нефтяного танкера под панамским флагом стало скорее закономерным событием, чем неожиданным. Неделю назад американские военные уже захватили аналогичное судно, а 16 декабря Дональд Трамп объявил о морской блокаде. Причем в первом случае у руководства США был ордер на изъятие танкера, а во втором — нет.

Николас Мадуро назвал произошедшее актом пиратства и с точки зрения международного права оказался прав: без резолюции Совета Безопасности ООН блокада нарушает свободу судоходства. Даже несмотря на то, что между американскими корпорациями и венесуэльским государством продолжаются судебные баталии о стоимости компенсации для компаний в результате экспроприации нефти, действия американской стороны нельзя назвать оправданными. Они никак не связаны с исполнением арбитражных решений. Ни один суд не подтвердит тезис Вашингтона о том, что нефть принадлежит ему.

Американские официальные лица комментируют эту ситуацию с двух точек зрения — вопроса принадлежности ресурса и проблемы наркотрафика. Так, министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что власти продолжат преследовать незаконное перемещение подсанкционной нефти, которая используется для финансирования наркотерроризма в регионе. Заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер в свою очередь подчеркнул: «Американский пот и труд создали нефтяную промышленность в Венесуэле. Ее экспроприация была крупнейшей кражей американского богатства».

Даже если закрыть глаза на нелегитимность американских действий, то решению проблемы наркотрафика они едва ли способствуют. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2024 году Венесуэла стала седьмой страной в регионе по объему изъятого кокаина, значительно уступив соседней Колумбии и Эквадору. Запрещенные вещества отправляются прежде всего из портов Перу, Эквадора и Колумбии. Хотя Госдепартамент США определяет Венесуэлу как важную транзитную страну, опираясь на данные за 2020 год о том, что через нее проходит 10–13% мирового производства кокаина, ключевые маршруты расположены в Центральной Америке, чьи судна американские военные не атакуют. Вашингтон фактически политизировал эту проблему в попытках повлиять на внутренние венесуэльские процессы, или, иными словами, избавиться от «режима Мадуро».

Вне контекста внутренней нестабильности современной Латинской Америке характерны проблемы, источниками которых служат негосударственные акторы, например картели и иные преступные группировки. Однако сегодня новая угроза региональному спокойствию исходит от «северного соседа».

Это также подтверждается в недавно вышедшей в свет Стратегии национальной безопасности США. В XXI веке в этом документе впервые Латиноамериканский регион указан первым, и ему уделяется целых четыре страницы. Помимо громких обещаний возродить Доктрину Монро с первых строк речь идет о ресурсном потенциале Западного полушария и внешних акторах, посягающих на это богатство: «Мы лишим конкурентов, не относящихся к полушарию, возможности размещать войска и владеть стратегически важными активами или контролировать их в наших странах».

В документе сказано: «Мы хотим, чтобы другие страны [не входящие в список традиционных союзников в регионе. — Прим. автора] рассматривали нас как своих партнеров, и мы будем (различными способами) препятствовать их сотрудничеству с другими странами». Сегодня можно наблюдать, про какие различные способы идет речь. Правда, вряд ли это поможет наладить дружественные связи с Каракасом.

Примечательно, что задержанное судно принадлежит китайской нефтяной компании, которая занимается транспортировкой венесуэльской нефти на нефтеперерабатывающие заводы КНР. Пекин в свете конфликта выразил поддержку Каракасу, но не обещал оказать помощь, так как закономерно не заинтересован в эскалации напряженности в американо-китайских отношениях. Для Белого дома одним из приоритетов выступает уменьшение китайского влияния в регионе. Доминирование США в Новом Свете представляется главным инструментом для возвращения глобального первенства. Так, еще в начале своего второго срока Трампу удалось восстановить контроль над Панамским каналом через выкуп контрольного пакета акций у гонконгской компании. Кстати, именно в силу этой причины, вероятно, Панама очень сдержанно отреагировала на произошедшее, хотя именно ее флаг развевался над захваченным 20 декабря танкером.

Рассуждая про причины внешнеполитических решений Белого дома, никогда не стоит забывать, что большинство из них так или иначе связаны с работой на внутреннюю аудиторию. В декабре организация Climate Power сообщила, что с момента инаугурации Трампа в этом году счета на электроэнергию для американцев выросли на 13% наряду с ростом инфляции и безработицы. Президенту пока нечем похвастаться перед электоратом, что особенно тревожно для республиканцев в преддверии промежуточных выборов в конгресс в 2026 году. Возможно, попытки силовыми методами отобрать венесуэльскую нефть также направлены на решение энергетического вопроса внутри США.

Если 2025 год и научил нас чему-то о том, каким будет второе президентство Трампа, так это тому, что заявленные бесконечные усилия по урегулированию конфликтов — от палестино-израильской войны до столкновений на границе Таиланда и Камбоджи — распространяются только на далекие от американских границ кризисы. Миролюбивая повестка 47-го президента США несет в себе целый ряд противоречий. Пока дипломатия в той или иной степени работает в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской же Америке конфликты будут только разгораться.

Автор — программный координатор РСМД

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора