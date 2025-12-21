Канцлер Германии Фридрих Мерц окажется среди проигравших в рамках мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса, чем бы они ни закончились. Такое мнение выразил 21 декабря бывший кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош на политических дебатах на его YouTube-канале.

«Я не знаю, одержит ли [президент США Дональд] Трамп победу [в переговорах по мирному плану по Украине]. Я не знаю. Я не могу вам сказать. Но я могу со 100-процентной уверенностью сказать, кто окажется проигравшим. И это будет Мерц, который, подобно немецкой гувернантке, <…> считает себя партнером по переговорам, стоящим рядом со своей марионеткой [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Этот человек даже своей страной управлять не может», — заявил Грош.

Политик выразил недоумение тем фактом, что собственная внутренняя разведка Германии потерпела неудачу и не смогла спрогнозировать вероятность терактов на рождественских ярмарках, но в итоге была предупреждена американскими спецслужбами. Кроме того, он заявил об износе инфраструктуры в ФРГ, в то время как власти страны более заинтересованы в участии во внешней политике, нежели в решении внутренних проблем.

«Эта страна разрушает себя, деиндустриализируется политически и социально. <...> Мерц, который даже не может защитить свою собственную границу и всё еще впускает нелегальных иммигрантов, как будто завтра не наступит, вдруг считает, что может помочь управлять Украиной», — говорит Грош.

Австрийский политик указал, что Мерц и его европейские коллеги не могут справиться с внутренними процессами внутри их собственных стран, а потому поставил под сомнение их способность «принести мир Украине».

Накануне сообщалось, что Германия станет основным участником в обеспечении кредита Евросоюзом (ЕС) для нужд Украины. 19 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Евросовета продолжить выделять деньги для Зеленского подтвердило, что европейские русофобы не заинтересованы в окончании конфликта.

