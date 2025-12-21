Россиянам напомнили о лимите на новогодние подарки учителям

Заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко 21 декабря предупредил, что новогодний подарок учителю не должен стоить больше 3 тыс. рублей, иначе его можно расценить как взятку.

«Максимальная сумма подарка педагогическому работнику — 3 тыс. рублей, иначе это может быть расценено как взятка», — отметил эксперт.

Как он рассказал ТАСС, такой лимит установлен нормами Гражданского кодекса РФ. В законодательстве не содержится четкого определения термина «подарок», но количество презентов, которые можно вручить педагогу, не ограничено. Если родители решат подарить несколько вещей, правило 3 тыс. рублей действует для каждого предмета отдельно.

Авдеенко подчеркнул, что, даже если подарок собирается от всего класса, его стоимость не может превышать 3 тыс. рублей, независимо от количества участников сбора средств. Умножать сумму на число дарителей запрещено. Также не рекомендуется передавать деньги, так как подарок должен быть «обычным», а не денежным.

Эксперт порекомендовал сохранять чеки на приобретенные подарки и по возможности передавать их вместе с презентом, чтобы в случае проверки можно было подтвердить его стоимость, добавила «Газета.Ru».

Адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров 15 декабря рассказал, что в случае с бюджетниками важна даже не столько сама стоимость подарка, сколько цель, с которой он был передан, и связь между дарителем и получателем. Юрист посоветовал в случае сомнений отказаться от подарка и ограничиться поздравительным письмом.

