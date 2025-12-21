«РИА Новости»: банки стали запрашивать связь получателя денег с отправителем
В России банки начали запрашивать у клиентов при перечислении большой суммы денег родственную связь с человеком, которому планируется совершить перевод, в целях борьбы с мошенничеством. Об этом 21 декабря сообщает агентство «РИА Новости».
При желании перевести большую сумму денег операция блокируется, позже с клиентом связывается сотрудник банка и задает ряд вопросов, среди которых полные данные человека и требование подтверждения его родственной связи с клиентом банка.
Кроме того, сотрудники банка уточняют цель перевода, отмечает издание.
ЦБ РФ 1 ноября направил банкам рекомендации по усилению контроля за процедурами идентификации клиентов с целью предотвращения использования банковских карт и счетов дропперами.
Начальник управления аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов 6 ноября рассказал, что банки могут блокировать счета клиентов при обнаружении нетипичного финансового поведения. Он отметил, что блокировки чаще всего связаны с подозрительной активностью — частыми переводами или операциями на суммы, не соответствующие официальным доходам клиента.
