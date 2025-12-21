Реклама
В МИД РФ заявили о желании Брюсселя «подчинить» балканские страны против РФ

Пилипсон: Брюссель хочет «подчинить» балканские страны, настроив против РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Брюссель хочет «подчинить» балканские страны, настроив их против РФ. Об этом 21 декабря заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«Едва ли отношения в западном лагере можно назвать дружбой. Скорее речь идет о модели безусловного подчинения, которую Евросоюз использует, чтобы расширить сферу своего влияния на Балканах», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам Пилипсона, подобный принцип «фатальным образом» влияет на коренные национальные интересы фокусных государств. Директор департамента добавил, что Брюссель игнорирует интересы других стран и преследует «свои конъюнктурные цели».

Он также подчеркнул, что сплоченность против России уже на протяжении многих лет является «ключевым программным посылом» в работе европейской бюрократии с региональными столицами, а признаки изменения в подходах у Евросоюза отсутствуют.

Добро не жаловать: ЕС требует от балканских стран отменить безвиз для россиян
Черногория может пойти на этот шаг уже в 2026 году, а Сербия и БиГ пока не уступят давлению, полагают эксперты

Бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин 15 декабря заявил, что ЕС готовится к войне с Россией и пытается использовать в этих целях Сербию, подталкивая ее к выбору стороны в конфликте. Он добавил, что еврокомиссар подталкивает Сербию к конфликту, в котором страна не принимает участия.

До этого, 2 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой. По его словам, РФ в настоящее время действует на Украине «хирургически», однако в случае нападения европейских стран на РФ всё будет иначе.

Читайте также
