В МИД РФ заявили о желании Брюсселя «подчинить» балканские страны против РФ
Брюссель хочет «подчинить» балканские страны, настроив их против РФ. Об этом 21 декабря заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
«Едва ли отношения в западном лагере можно назвать дружбой. Скорее речь идет о модели безусловного подчинения, которую Евросоюз использует, чтобы расширить сферу своего влияния на Балканах», — сказал он в интервью ТАСС.
По словам Пилипсона, подобный принцип «фатальным образом» влияет на коренные национальные интересы фокусных государств. Директор департамента добавил, что Брюссель игнорирует интересы других стран и преследует «свои конъюнктурные цели».
Он также подчеркнул, что сплоченность против России уже на протяжении многих лет является «ключевым программным посылом» в работе европейской бюрократии с региональными столицами, а признаки изменения в подходах у Евросоюза отсутствуют.
Бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин 15 декабря заявил, что ЕС готовится к войне с Россией и пытается использовать в этих целях Сербию, подталкивая ее к выбору стороны в конфликте. Он добавил, что еврокомиссар подталкивает Сербию к конфликту, в котором страна не принимает участия.
До этого, 2 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой. По его словам, РФ в настоящее время действует на Украине «хирургически», однако в случае нападения европейских стран на РФ всё будет иначе.
