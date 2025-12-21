Трамп поделился своим отношением к женщинам
Американский лидер Дональд Трамп 19 декабря сообщил, что является очень эстетичным человеком, но не смотрит на женщин.
«Я очень эстетичен, поверьте, но с женщинами мне всё равно, как выглядит женщина», — приводит его слова телеканал CNN.
Трамп в этот же день сообщил, что не стал обзывать бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон только из-за уважения к своей супруге Меланье. Он добавил, что первая леди США просит его не пользоваться бранными словами.
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