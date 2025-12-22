События недели в фотографиях: Итоги года с Владимиром Путиным, протесты в Брюсселе и Буэнос-Айресе

События недели в фотографиях: Итоги года с Владимиром Путиным, протесты в Брюсселе и Буэнос-Айресе 2025-12-20

Что важного случилось в России и в мире в минувшие дни

22 декабря 2025

Слайдами Списком На весь экран Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем 19 декабря президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы в ходе специальной программы «Итоги года», в рамках которого объединили форматы Прямой линии и Большой пресс-конференции. Мероприятие продлилось 4 часа 28 минут. Это и другие ключевые события прошедшей недели — в фотогалерее «Известий» На весь экран Фото: REUTERS/Tomas Cuesta 18 декабря в Буэнос-Айресе прошла акция протеста против трудовой реформы, организованная Всеобщей конфедерацией труда (CGT). Участники выступили против законопроекта, предложенного президентом Аргентины Хавьером Милеем. Документ предполагает пересмотр правил выплаты выходных пособий при увольнении, разрешает делить отпуск на периоды продолжительностью не менее семи дней и вводит ограничения на деятельность профсоюзов. На весь экран Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков Утром 16 декабря 15-летний ученик девятого класса Тимофей К. совершил вооруженное нападение на элитную Успенскую среднюю общеобразовательную школу в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области. Школьник напал с ножом на учеников и охранника На весь экран Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain В Дакке прошли похороны одного из ведущих бангладешских активистов — Шарифа Османа Хади, скончавшегося от огнестрельных ранений, полученных в результате нападения. Проститься с ним пришло огромное количество людей На весь экран Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем На Замоскворецкую линию Московского метро вышел первый поезд новейшей серии «Москва-2026» На весь экран Фото: Global Look Press В Барселоне активисты не пустили туристов к самой известной достопримечательности города. Они окружили автобус с путешественниками и в течение десяти минут обстреливали его из водяных пистолетов. Подобные акции против туристических групп в столице Каталонии происходят уже не первый год На весь экран Фото: REUTERS/Claudia Morales Боливийский рабочий центр (БРЦ) объявил бессрочную забастовку в знак протеста против отмены субсидий на топливо. Профсоюзы требуют отменить указ президента Родриго Паса, который 17 декабря подписал документ о повышении цен на бензин и дизель, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране На весь экран Фото: REUTERS/Yves Herman 18 декабря тысячи фермеров из всех 27 стран Европейского союза прибыли в европейский квартал Брюсселя, чтобы принять участие в акции протеста против соглашения о свободной торговле, которое ЕС ведет со странами МЕРКОСУР На весь экран фото: REUTERS/David Ryder 10–12 декабря 2025 года штат Вашингтон пережил масштабное наводнение. Причина катаклизма — теплая, насыщенная влагой струя воздуха с Тихого океана (атмосферная река), которая столкнулась с хребтами Каскадных гор, что вызвало интенсивное выпадение дождя На весь экран Фото: РИА Новости/Александр Вильф 20 декабря 2025 года Аделия Петросян выиграла короткую программу в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию — 2026 в Санкт-Петербурге, набрав 86,52 балла