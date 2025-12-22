Реклама
События недели в фотографиях: Итоги года с Владимиром Путиным, протесты в Брюсселе и Буэнос-Айресе

Что важного случилось в России и в мире в минувшие дни
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
19 декабря президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы в ходе специальной программы «Итоги года», в рамках которого объединили форматы Прямой линии и Большой пресс-конференции. Мероприятие продлилось 4 часа 28 минут. Это и другие ключевые события прошедшей недели — в фотогалерее «Известий»
A demonstrator holds a smoke flare, during a protest organised by Argentina's General Confederation of Labor (CGT) against the government's proposed labour law reform, at Plaza de Mayo in Buenos Aires, Argentina, December 18, 2025
Фото: REUTERS/Tomas Cuesta
18 декабря в Буэнос-Айресе прошла акция протеста против трудовой реформы, организованная Всеобщей конфедерацией труда (CGT). Участники выступили против законопроекта, предложенного президентом Аргентины Хавьером Милеем. Документ предполагает пересмотр правил выплаты выходных пособий при увольнении, разрешает делить отпуск на периоды продолжительностью не менее семи дней и вводит ограничения на деятельность профсоюзов.
Обстановка возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области. В общеобразовательной школе в поселке Горки-2 Одинцовского округа школьник напал с ножом на учеников и охранника
Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков
Утром 16 декабря 15-летний ученик девятого класса Тимофей К. совершил вооруженное нападение на элитную Успенскую среднюю общеобразовательную школу в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области. Школьник напал с ножом на учеников и охранника
Tens of thousands of people join the funeral prayer for Sharif Osman Hadi, a student leader, who died after being shot in the head, at the Parliament building area of Manik Mia Avenue, in Dhaka, Bangladesh, December 20, 2025
Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
В Дакке прошли похороны одного из ведущих бангладешских активистов — Шарифа Османа Хади, скончавшегося от огнестрельных ранений, полученных в результате нападения. Проститься с ним пришло огромное количество людей
Запуск первого поезда новейшей серии «Москва-2026» на Замоскворецкую линию Московского метро
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
На Замоскворецкую линию Московского метро вышел первый поезд новейшей серии «Москва-2026»
Barcelona (Catalonia, Spain: Several firefighters during a rally
Фото: Global Look Press
В Барселоне активисты не пустили туристов к самой известной достопримечательности города. Они окружили автобус с путешественниками и в течение десяти минут обстреливали его из водяных пистолетов. Подобные акции против туристических групп в столице Каталонии происходят уже не первый год
A woman walks past buses blocking the roads as drivers stage a nationwide strike and roadblocks in protest against the government’s announced removal of fuel subsidies, in La Paz, Bolivia, December 19, 2025
Фото: REUTERS/Claudia Morales
Боливийский рабочий центр (БРЦ) объявил бессрочную забастовку в знак протеста против отмены субсидий на топливо. Профсоюзы требуют отменить указ президента Родриго Паса, который 17 декабря подписал документ о повышении цен на бензин и дизель, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране
Objects are burning near tractors, as farmers protest against the EU-Mercosur free-trade deal between the European Union and the South American countries of Mercosur, on the day of a European Union leaders' summit, in Brussels, Belgium, December 18, 2025
Фото: REUTERS/Yves Herman
18 декабря тысячи фермеров из всех 27 стран Европейского союза прибыли в европейский квартал Брюсселя, чтобы принять участие в акции протеста против соглашения о свободной торговле, которое ЕС ведет со странами МЕРКОСУР
A farming area flooded by the Green River, as extreme weather continues in the Pacific Northwest, in Kent, Washington, U.S., December 18, 2025
фото: REUTERS/David Ryder
10–12 декабря 2025 года штат Вашингтон пережил масштабное наводнение. Причина катаклизма — теплая, насыщенная влагой струя воздуха с Тихого океана (атмосферная река), которая столкнулась с хребтами Каскадных гор, что вызвало интенсивное выпадение дождя
Аделия Петросян выступает в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию 2026 в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
20 декабря 2025 года Аделия Петросян выиграла короткую программу в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию — 2026 в Санкт-Петербурге, набрав 86,52 балла
