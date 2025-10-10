Врач отметил важность внедрения новых методов лечения при ишемии ног
Необходимо применять инновационные методы лечения при ишемии ног. Об этом 10 октября сообщил в ходе пресс-конференции на тему «Инновации в современной хирургии» в пресс-центре МИЦ «Известия» Баграт Алекян, главный специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, заместитель генерального директора по науке НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России, академик РАН.
«Проблемы критической ишемии нижних конечностей, которые приводят к гангренам. Вы знаете, это социальная проблема сегодня. 59 тыс. ампутаций ежегодно в стране выполняются у больных при заболеваниях диабетом, атеросклерозом артерий нижних конечностей. И вот здесь, конечно, сегодня у нас есть большие проблемы. Мы всего лишь при таком количестве ампутаций выполняем 43 тыс. эндоваскулярных операций и 1015−20 открытых сосудистых операций», — сказал специалист.
По его словам, в условиях таких высоких показателей ампутаций эндоваскулярные технологии, способные лечить даже самые тонкие сосуды, становятся крайне важными. Традиционные открытые операции на сосудах голени с диаметром всего полтора миллиметра часто невозможны, отметил Алекян.
Он подчеркнул, что использование эндоваскулярных технологий дает пациентам шанс не только сохранить ноги, но и значительно улучшить качество жизни.
«Мы продлеваем им жизнь, качество жизни. И вот эта проблема одна из главных, которую мы выполняем в рамках, естественно, государственного заказа. Всё это выполняется бесплатно в стенах нашего центра», — заключил эксперт.
В Сеченовском университете 9 октября сообщили, что разработали метод диагностики врожденной аниридии — редкого генетического заболевания. Так, детям проводят ультразвуковое исследование почек, мозга и щитовидной железы, а также консультации других специалистов. Это позволяет врачам прогнозировать течение болезни и риски осложнений.
