Армия
Герасимов сообщил о завершающем этапе освобождения Купянска-Узлового
Общество
Следствие попросило арестовать завотделением роддома Новокузнецка на два месяца
Мир
СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными боевиками ВСУ
Общество
Минтранс анонсировал рост парка беспилотных грузовиков в России к 2028 году
Армия
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
Мир
МИД РФ выразил протест Британии из-за сотрудника спецслужб под прикрытием
Мир
Совет ЕС с февраля снизил потолок цены на нефть из России до $44,1 за баррель
Мир
Politico узнала о словах политика США о превращении Исландии в 52-й штат
Авто
В Москве проведут профилактику правонарушений среди велокурьеров
Общество
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с «зависшими» новогодними подарками
Мир
В Польше заявили о резком снижении эффективности ПВО Украины в перехватах ракет
Авто
Россияне стали чаще обращаться в автосервисы в ожидании роста цен
Мир
Корабль с экипажем Crew-11 приводнился у побережья Калифорнии
Мир
В Госдуме допустили возможное усиление давления Трампа на Украину
Армия
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины
Армия
Силы ПВО за сутки сбили 265 дронов ВСУ и две ракеты «Нептун»
Мир
Bild узнала о прибытии в Гренландию первых военных из стран Европы

Врач отметил важность внедрения новых методов лечения при ишемии ног

Алекян: необходимо применять инновационные методы лечения при ишемии ног
Необходимо применять инновационные методы лечения при ишемии ног. Об этом 10 октября сообщил в ходе пресс-конференции на тему «Инновации в современной хирургии» в пресс-центре МИЦ «Известия» Баграт Алекян, главный специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, заместитель генерального директора по науке НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России, академик РАН.

«Проблемы критической ишемии нижних конечностей, которые приводят к гангренам. Вы знаете, это социальная проблема сегодня. 59 тыс. ампутаций ежегодно в стране выполняются у больных при заболеваниях диабетом, атеросклерозом артерий нижних конечностей. И вот здесь, конечно, сегодня у нас есть большие проблемы. Мы всего лишь при таком количестве ампутаций выполняем 43 тыс. эндоваскулярных операций и 1015−20 открытых сосудистых операций», — сказал специалист.

По его словам, в условиях таких высоких показателей ампутаций эндоваскулярные технологии, способные лечить даже самые тонкие сосуды, становятся крайне важными. Традиционные открытые операции на сосудах голени с диаметром всего полтора миллиметра часто невозможны, отметил Алекян.

Он подчеркнул, что использование эндоваскулярных технологий дает пациентам шанс не только сохранить ноги, но и значительно улучшить качество жизни.

«Мы продлеваем им жизнь, качество жизни. И вот эта проблема одна из главных, которую мы выполняем в рамках, естественно, государственного заказа. Всё это выполняется бесплатно в стенах нашего центра», — заключил эксперт.

Хирургия онлайн: врачи удалили опухоль желудка через проколы
В рамках конференции по абдоминальной онкологии проведены показательные малоинвазивные операции специалистами Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА»

В Сеченовском университете 9 октября сообщили, что разработали метод диагностики врожденной аниридии — редкого генетического заболевания. Так, детям проводят ультразвуковое исследование почек, мозга и щитовидной железы, а также консультации других специалистов. Это позволяет врачам прогнозировать течение болезни и риски осложнений.

Читайте также
