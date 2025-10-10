Реклама
Прямой эфир
Армия
Герасимов сообщил о завершающем этапе освобождения Купянска-Узлового
Общество
Следствие попросило арестовать завотделением роддома Новокузнецка на два месяца
Мир
СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными боевиками ВСУ
Общество
Минтранс анонсировал рост парка беспилотных грузовиков в России к 2028 году
Армия
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
Мир
МИД РФ выразил протест Британии из-за сотрудника спецслужб под прикрытием
Мир
Совет ЕС с февраля снизил потолок цены на нефть из России до $44,1 за баррель
Мир
Politico узнала о словах политика США о превращении Исландии в 52-й штат
Авто
В Москве проведут профилактику правонарушений среди велокурьеров
Общество
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с «зависшими» новогодними подарками
Мир
В Польше заявили о резком снижении эффективности ПВО Украины в перехватах ракет
Авто
Россияне стали чаще обращаться в автосервисы в ожидании роста цен
Мир
Корабль с экипажем Crew-11 приводнился у побережья Калифорнии
Мир
В Госдуме допустили возможное усиление давления Трампа на Украину
Армия
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины
Армия
Силы ПВО за сутки сбили 265 дронов ВСУ и две ракеты «Нептун»
Мир
Bild узнала о прибытии в Гренландию первых военных из стран Европы

Перевозчики попросили Путина отсрочить локализацию машин такси

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Общественный совет по развитию такси (ОСРТ) обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением перенести вступление в силу требований о локализации автомобилей такси для самозанятых до 1 марта 2031 года. Текст обращения к президенту есть в распоряжении «Известий».

Перевозчики также предложили разрешить повторную регистрацию автомобилей в реестре такси при смене собственника (в том числе после окончания лизинга/выкупа), если машина ранее состояла в реестре, и параллельно запустить пакет господдержки для самозанятых и малых таксопарков (льготные кредиты и лизинг с удлиненными сроками, субсидирование части стоимости локализованных авто, налоговые преференции и грантовые механизмы, стимулирование трейд-ина).

Кроме того, в ОСРТ считает нужным оперативно пересмотреть критерии включения моделей в перечень локализованных автомобилей с учетом эксплуатационных требований городского такси, стоимости владения и региональных инфраструктурных ограничений.

С принятием нововведений в текущих условиях существует реальный риск массового вывода из легального реестра сотен тысяч автомобилей, потеря рабочих мест и рост нелегальных перевозок при текущих сроках реализации нормы, заявили в совете. По данным ФГИС «Такси», в сентябре 2025 года в реестрах числилось свыше 1,13 млн автомобилей, из них 834,1 тыс. — действующие. Значительная доля машин зарегистрирована на самозанятых, которые используют личные авто. По оценке совета, до 75% таких автомобилей не соответствуют текущим критериям локализации. Кроме того, существует риск удара по таксопарку, находящемуся в лизинге и аренде с выкупом: около 75% машин возрастом до 10 лет не проходят по критериям.

«Если ввести требования без адаптации под реальность самозанятых и лизинговых автомобилей, мы получим обратный эффект: рост нелегального рынка, ухудшение безопасности и подорожание поездок. Отсрочка для самозанятых до 2031 года и право повторной регистрации машин после окончания лизинга — это разумный компромисс, который позволит сохранить доступность услуг такси. Мы за локализацию, но такую, которая работает на людей и экономику», — указала председатель ОСРТ Ирина Зарипова.

Правило руля: почти 100 тыс. машин такси не смогут заменить из-за закона о локализации
Отсутствие послаблений может привести к уходу пассажирских перевозок в серую зону, считают эксперты

Ранее, 1 октября, Минпромторг РФ опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, который заработает с марта 2026 года. В него вошли модели марок Lada, «УАЗ», Sollers, «Москвич», Evolute и Voyah. Позже в министерстве уточнили, что список планируется расширить в том числе моделями под брендами Haval и Tenet, а также автомобилями, выпускаемыми на калининградском «Автоторе».

16 сентября сообщалось, что из-за закона о локализации такси, который вступит в силу весной 2026 года, отрасль могут покинуть около 200 тыс. водителей (20% от общего числа). Такая оценка дана в протоколе заседания Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам локализации машин для такси.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026