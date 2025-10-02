Правило руля: почти 100 тыс. машин такси не смогут заменить из-за закона о локализации

Для машин такси стоит ввести переходный период перед вступлением в силу закона о локализации в марте 2026 года. Обращения с такой просьбой направили в правительство, Минтранс, Минпромторг, ЦБ и другие госструктуры, Национальный совет такси и Лизинговый союз. По их подсчетам, почти 100 тыс. автомобилей, взятых в лизинг, после окончания его срока не смогут встать на учет заново, так как не будут соответствовать требованиям закона о локализации . Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что без переходного периода может начаться сбыт иномарок на рынок по очень низким ценам, что негативно отразится на интересе к машинам российского производства.

Переходный период

Создать переходный период для таксопарков, которые заключили лизинговые договоры до вступления в силу поправок к закону о локализации такси в России 1 марта 2026 года, попросили в ассоциации «Национальный совет такси» и Лизинговом союзе.

«В отрасли эксплуатируется более 97 тыс. автомобилей, у которых сроки лизинга подойдут к концу после 1 марта 2026 года. Если следовать букве закона о локализации в действующей редакции, то переоформление без перерегистрации будет доступно только для нескольких моделей автопроизводителя, которые соответствуют новому требованию , — отмечается в письме Лизингового союза. — Фактически в зоне риска и неопределенности находятся все автомобили, взятые в лизинг таксомоторными организациями в период с 2022 по 2025 год».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В Национальном совете такси (НСТ) добавили, что, согласно федеральному закону, при смене собственника автомобиль исключается из реестра легковых такси и подлежит включению заново по обращению нового собственника.

«У многих перевозчиков договор лизинга заканчивается после 1 марта 2026 года, что означает смену собственника и автоматическое исключение транспортного средства из реестра, но при этом невозможность включения его заново как не соответствующего новым требованиям о локализации », — говорится в письме ассоциации.

Сейчас, по данным НСТ, основная часть автопарка формируется машинами европейских марок, ранее собранных в России, и китайского производства, импортированных и российской сборки. Основная форма приобретения транспортных средств для таксопарков — лизинг. Им, как указали в НСТ, пользуются в 72% компаний. В сервисе заказа такси «Максим» «Известиям» подтвердили, что у таксопарков, с которыми они сотрудничают, около 90% автомобилей в лизинге.

«Поскольку значительная часть автопарка находится в лизинге, Ассоциация обращает внимание правительства и Министерства финансов на то, что в действующей редакции федеральный закон ставит под удар все таксомоторные компании, приобретавшие автомобили по договорам лизинга. Мы не требуем отмены требований локализации, а говорим о справедливом переходном периоде» , — следует из документа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Организации предлагают сохранять в реестре такси машины, которые были приобретены до 1 марта 2026 года . Такие обращения они направили в правительство, Минтранс, Минпромторг, Минфин, Центробанк и Госдуму. «Известия» попросили ведомства подтвердить получение обращений от Лизингового союза и Национального совета такси. В Центробанке подтвердили получение письма от НСТ.

В сервисе «Максим» добавили, что подавляющее большинство — 80% — автомобилей у их партнеров иностранных брендов. Нынешнее финансовое состояние, по подсчетам совета, позволит обновить менее 10% автопарка в течение 2025 года.

В организациях уверены, что в действующей редакции федеральный закон «О такси» ставит под удар все таксомоторные компании, приобретавшие автомобили по договорам лизинга.

Позиция отрасли

При отсутствии послаблений импортные машины станут бесполезными, заявил «Известиям» директор Лизингового союза Евгений Царев.

— Чтобы не пострадал бизнес, нужно установить срок службы автомобиля такси. Например, пять-семь лет. Нужно позволить ездить на взятых в лизинг автомобилях до вступления в силу закона о локализации такси без их перерегистрации , — добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Инициативу о введении переходного периода для машин такси после вступления в силу закона о их локализации поддержал и председатель Союза пользователей платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

— Хотя, конечно, в этом случае износ автомобиля может вызывать вопросы с точки зрения его дальнейшей безопасной эксплуатации, — сказал он «Известиям».

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что переходить на автомобили из списка будут далеко не все парки, многие просто уйдут с рынка пассажирских перевозок.

— Самозанятые, которые подрабатывают в такси, машины из списка покупать не будут, просто уйдут в «бомбилы» , — считает эксперт. — Огромная отрасль с миллионом занятых начнет уходить в тень, что ударит по доходам бюджета. По оценке Высшей школы экономики, бюджет потеряет 350 млрд рублей за три года после вступления в силу этих жестких правил .

После вступления в силу закона о локализации такси значительный объем машин по низкой цене окажется на рынке — этот фактор снизит спрос на продукцию российских автозаводов, убежден Антон Шапарин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Самозанятые водители не включены ни в одну программу субсидирования или лизинга, которые доступны юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, напомнил руководитель Объединения самозанятых России Иван Литвинов. Поэтому, по его словам, проблема отсутствия переходного периода актуальна сейчас прежде всего для таксопарков.

— Машины придется ускоренно обновлять из-за завершения лизинга, а водители, превысившие лимит выручки по режиму НПД (налог на профессиональную деятельность), будут вынуждены переходить в статус индивидуальных предпринимателей, — объяснил он.

По его словам, любое изменение сведений о владельце будет приводить к тому, что нелокализованное транспортное средство будет выбывать из реестра и с легального рынка такси.

В сервисе «Максим» отметили, что считают необходимым вывести самозанятых с личными автомобилями из-под действия нормы о локализации такси. В сервисе также полагают, что нужно срочно дифференцировать правовое регулирование таксопарков и физлиц. В России должны законодательно оформиться две разные модели перевозок: услуги профессионального такси и услуги частных водителей с личными автомобилями (райдхейлинг).

Как эксперты оценили список машин такси

Минпромторг 1 октября 2025 года опубликовал первичный список автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. В него вошло более 20 моделей шести российских брендов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Так, перечислены семь моделей Lada: УАЗ «Патриот» и «Хантер», Sollers SP7, Evolute, Voyah и «Москвич». Также в министерстве отметили, что среди вошедших в перечень есть седаны, кроссоверы, внедорожники и семиместные автомобили.

Предложенный Минпромторгом список машин для такси вызвал вопросы у представителей отрасли. Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова обратила внимание на наличие в нем моделей, которые изначально не предназначены для пассажирских перевозок в такси.

— Отдельное недоумение вызывает присутствие в списке таких машин, как, например, УАЗ Hunter, Patriot и Lada Niva Travel, — это автомобили для езды по бездорожью, а не для работы в условиях городского такси , — сказала «Известиям» Ирина Зарипова.

Она отметила, что из всего перечня предложенных моделей всего пять машины стоят дешевле 1,5 млн рублей. Для отрасли, где ключевую роль играют самозанятые водители и небольшие таксопарки, такие цены фактически закрывают возможность обновления автомобилей , считает эксперт.

— Мы надеемся на скорейшее расширение списка с учетом реальных потребностей рынка такси и доступности автомобилей для перевозчиков. В нынешнем виде этот перечень не отвечает задачам отрасли и создает риски дефицита легальных машин, — подчеркнула Ирина Зарипова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

«Нивы» и «УАЗы» появились в списке Минпромторга чисто по формальному признаку, поскольку они соответствуют критериям по локализации, предъявляемым к автомобилям такси, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Но отсутствие в перечне других моделей, которые также отвечают этим критериям, вызывает у него недоумение.

— Собираемые в Тульской области кроссоверы Haval Jolion, а также производимые под Питером модели Solaris — это самые локализованные на данный момент иномарки в нашей стране. Совершенно непонятно, почему про них «забыли» и не включили в список автомобилей для такси , — сказал Максим Кадаков.

В реальной жизни, по словам Антона Шапарина, отрасль такси получит выбор из нескольких моделей АвтоВАЗа и «Москвич 3» для класса «Эконом», а также «Москвич 6» и «Москвич 8» для класса «Комфорт+».