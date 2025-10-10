Реклама
В Киеве отменили движение поездов метро из-за проблем с электроснабжением

Фото: TASS/Zuma
Перебои в работе общественного транспорта наблюдаются в Киеве из-за проблем с электроснабжением. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщает городская администрация в Telegram-канале.

«Из-за сложной энергетической ситуации в столице сегодня движение поездов метрополитена начнется с изменениями», — говорится в сообщении.

В Киеве также наблюдается отключение света из-за локальной аварии в сети.

«В Киевской области введены экстренные графики», — уточняется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства «РБК-Украина».

Мэр города Виталий Кличко до этого в пятницу сообщил, что в городе после взрывов ситуация с электроснабжением остается сложной.

Взлом базы ВСУ: за годы СВО Киев потерял более 1,7 млн человек
Столько же людей живут в одном из крупнейших городов Украины

В конце сентября Киев оказался частично обесточен из-за ударов по городу.

