Хирург перечислил новые методы в современной хирургии в НМИЦ им. Вишневского

В НМИЦ имени Вишневского в настоящий момент работает робот-кибернож, который лечит онкологические заболевания и аритмию. Об этом 10 октября сообщил в ходе пресс-конференции на тему: «Инновации в современной хирургии» в пресс-центре МИЦ «Известия» Амиран Ревишвили, главный хирург Минздрава России, генеральный директор НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России, академик РАН.

«Появился у нас робот-кибернож, которым мы сегодня лечим онкологические заболевания, но и впервые в мире начали лечить заболевания сердца — аритмии, которые пока дают фантастические результаты. Мы на стадии клинических испытаний. Надеюсь, это позволит нам продвинуться в этом плане», — сказал специалист.

Среди последних достижений — создание институтов интервенционной хирургической аритмологии и план по выполнению более 2,2 тыс. операций в этом году. Центр оснащен одним из самых современных отделений, где активно применяются интервенционные методы, минимально инвазивная и роботизированная хирургия. Примером служат операции на открытом сердце, включая лечение клапанных пороков и аритмий, а также высокоточную радиоаблацию с использованием киберножа, отметил Ревишвили.

«Сегодня 80% операций в урологии выполняются с использованием робота. Это касается всех нозологий. В абдоминальной хирургии этот показатель немного ниже. В нашем центре, который имеет один из самых больших опытов в стране, выполняются сложнейшие операции, такие как удаление рака почки с огромным тромбом, который идет в нижнюю полую вену, затем в сердце и может закрыть легочную артерию. Эти операции проводятся одним этапом, с удалением тромбов из почки, нижней полой вены и сердца одной бригадой», — рассказал он.

Врач также отметил значимость инновационной методики виртуальной биопсии, подчеркнув, что в центре применяют методы КТ и МРТ для диагностики опухолей, проводят терапию и контролируют ее эффективность без необходимости в инвазивных биопсиях. По его словам, это важное достижение, реализованное с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Кроме того, Ревишвили сообщил, что центр активно развивает направления травматологии, гнойной хирургии и ожогового лечения. Он уточнил, что им удается спасать пациентов с ожогами, покрывающими 90% тела, что является хорошим результатом.

Ранее, 9 октября, в Сеченовском университете разработали метод диагностики врожденной аниридии — редкого генетического заболевания. Так, детям проводят ультразвуковое исследование почек, мозга и щитовидной железы, а также консультации других специалистов. Это позволяет врачам прогнозировать течение болезни и риски осложнений.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ