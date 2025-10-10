Путин указал на увеличение товарооборота РФ со странами СНГ до $112 млрд
Товарооборот РФ со странами Содружества Независимых Государств (СНГ) увеличился на 7%, до $112 млрд. Об этом 10 октября рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе.
«Товарооборот России со странами СНГ увеличился на 7%, до $112 млрд. Последовательно улучшается и его структура, что, на мой взгляд, чрезвычайно важно. Причем структура улучшается за счет роста сегмента продукции с высокой добавленной стоимостью», — рассказал он.
Он также подчеркнул, что в рамках СНГ продолжаются процессы импортозамещения. Путин считает, что крайне важно не только заместить импорт, но и стать лидерами в ключевых направлениях. Глава государства отметил, что Россия обладает такими возможностями — у страны есть интеллектуальный потенциал, который сохраняется еще с времен Советского Союза. В этой области также важны инновации, цифровизация и рациональное использование природных ресурсов, добавил российский лидер.
Ранее в этот день Путин уделил особое внимание росту доли расчетов в национальных валютах между странами СНГ. По его словам, в первом полугодии 2025 года доля таких операций составила 96%. Глава государства отметил, что это позволяет расширять товарные обмены, осуществлять встречные инвестиции, развивать собственный рынок капитала.
