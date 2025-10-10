Путин заявил об осуществлении практически всех расчетов стран СНГ в нацвалютах

Практически все взаиморасчеты между странами Содружества Независимых Государств (СНГ) выполняются в нацвалютах. Об этом 10 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе.

По его словам, у стран Содружества происходит «облагораживание товарооборота» каждый год.

«Нашими странами выстраивается устойчивая и независимая от внешнего влияния и финансовая инфраструктура. Практически все взаиморасчеты теперь выполняются в национальных валютах», — сказал глава государства.

Он также добавил, что их доля в коммерческих операциях составила 96% в первом полугодии 2025 года. Российский лидер уточнил, что это не означает отказа от использования других валют, однако переход на национальные валюты способствует повышению независимости и суверенитета стран.

Путин также отметил, что двери Евразийского экономического союза (ЕАЭС) всегда открыты для новых участников, подчеркивая, что участие в Союзе приносит множество преимуществ.

Российский лидер 2 октября сообщил, что Россия не ведет антидолларовую политику. Он отметил, что одна из главных задач БРИКС — наладить экономическое сотрудничество. Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия будет развивать электронную торговлю и расчеты.

До этого, 29 августа, Путин назвал одним из важнейших направлений российской политики работу на пространстве СНГ. На совещании Совбеза российский лидер предложил обсудить тему работы с некоторыми странами СНГ, а также рассмотреть ближайшие цели на этом направлении для России.

